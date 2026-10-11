Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'taki atmosfere dikkat çekerek sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'e övgüler yağdırdı.

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çeken Alman teknik adam, Victor Osimhen başta olmak üzere Galatasaray'ın kadro kalitesine vurgu yaptı.

Barcelona'da Galatasaray alarmı: En iyi şekilde oynamalıyız

DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Galatasaray'a konuk olacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Hansi Flick, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosferin kendileri için önemli bir sınav olacağını belirtti.

Deneyimli teknik adam, mücadeleye hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da Galatasaray alarmı: En iyi şekilde oynamalıyız

FLICK'TEN OSIMHEN'E ÖVGÜ

Galatasaray'ın hücum gücüne de değinen Flick, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kalitesine dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin yalnızca atmosferiyle değil, sahip olduğu oyuncularla da zorlu bir rakip olduğunu belirten Barcelona'nın çalıştırıcısı, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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