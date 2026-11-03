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ABD'de korkutan olay! 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm

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ABD'de korkutan olay! 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm
Başlık ResmiABDde korkutan olay! 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'nin New York eyaletinde bir çocuğun kızamığa yakalanarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bu vaka 'son 30 yılda New York'taki kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası' olarak kayıtlara geçti.

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ABD'de New York eyaletinin kuzeyindeki Lewis ilçesinde kızamığa yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti.

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

30 YIL İÇİNDE KIZAMIK KAYNAKLI İLK ÖLÜM VAKASI

Çocuğun hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu aktaran Hochul, "Bu vaka, New York'ta son 30 yıl içinde kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası." ifadesini kullandı.

ABDde korkutan olay! 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm
Başlık ResmiABDde korkutan olay! 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yaşanan bu can kaybının, giderek daha fazla ailenin aşı yaptırmaktan vazgeçmesinden kaynaklandığını söyleyen Hochul, bu durumun halk sağlığını koruma mekanizmalarının zayıfladığına dair bir işaret olduğunu kaydetti.

Hochul, bu ölümün, ABD yönetiminin, Amerikalıları önlenebilir hastalıklardan koruma konusunda "onlarca yıl boyunca kaydedilen ilerlemeyi bilinçli bir şekilde zayıflatmasının ne denli vahim sonuçlar doğurabileceğini gösteren yıkıcı bir hatırlatma" olduğunu ileri sürdü.

Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, bu yıl şimdiye kadar Lewis County bölgesinde 15 kızamık vakası kaydedildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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