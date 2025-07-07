ABD’de Netanyahu gerilimi! Beyaz Saray önünde protesto dalgası başladı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyareti ABD’de tansiyonu yükseltti. Beyaz Saray önünde toplanan binlerce Filistin yanlısı protestocu, Gazze’de ateşkes çağrısı yaparken İsrail’in saldırılarına verilen Amerikan desteğini sonlandırma talebiyle sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

"GAZZE ATEŞKESİ VE BÖLGESEL KONULAR MASADA"

Soykırımcı İsrail Başbakanı, Pazar günü Tel Aviv'den Washington DC'ye hareket etti.

Netanyahu’nun, altı ay içinde ABD’ye üçüncü ziyaretini gerçekleştirerek Trump yönetimi yetkilileri ve her iki partiden Kongre üyeleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.

Başkan Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'la ateşkes anlaşmasına bu hafta varılmasının "yüksek bir ihtimal" olduğunu söylemişti.

Netanyahu’ya ileteceği mesaj sorulduğunda ise Trump, "İsrail ile pek çok şey üzerinde çalışıyoruz ve bunlardan biri de muhtemelen İran ile kalıcı bir anlaşma yapmak" ifadesini kullanmıştı.

"PROTESTOLAR NETANYAHU'YU BEKLİYOR"

Netanyahu'nun Washington ziyareti boyunca Filistin yanlısı protestocuların gösteri düzenlemesi bekleniyor. Göstericiler, ABD yönetimine İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapacak.

Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 57 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarını sürdürüyor.

"ULUSLARARASI YASAL SÜREÇLER DEVAM EDİYOR"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçtiğimiz Kasım ayında Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsrail ayrıca Gazze'ye yönelik soykırımı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda bir soykırım davasıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Filistin yanlısı gruplar, Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde Washington DC'de Beyaz Saray'ın önünde toplandı.

Pazar günü düzenlenen gösteride protestocular Filistin bayrakları sallayarak "Özgür, özgür Filistin" sloganları attı. Göstericiler, "İsrail'i Silahlandırmayı Durdur", "Yaşasın Filistin" ve "İstenmeyen Netanyahu" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin için Amerikan Müslümanları (AMP) örgütünün de dahil olduğu gruplar, Netanyahu'nun başkentteki ziyaretini kınamak için Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.