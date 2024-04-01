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ABD'de silahlı saldırı, çok sayıda çocuk yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
ABD&#039;de silahlı saldırı, çok sayıda çocuk yaralandı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

ABD'de bir AVM'nin dışında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaşları 12 ile 17 arasında değişen yedi çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun stabil olduğu açıklandı.

Korkunç olay ABD'nin Indianapolis kentinde yaşandı. AP'nin haberine göre; İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanya Terry, bölgede devriye gezen polis ekiplerinin dün gece yerel saatle 23.30 sıralarında Circle Centre Mall isimli AVM'nin yakınlarında silah sesleri duyduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

Olay yerinde 'büyük bir grup gencin' olduğunu gören polis memurlarının altı çocuğun ateşli silahla yaralandığını tespit ettiği bilgisini paylaşan Terry, yaptığı basın açıklamasında, yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Tüm yaralıların durumunun stabil olduğu ifade edilirken, ateşli silahla yaralanan yedinci bir çocuğun da ayrıca hastaneye başvurduğu, onun da durumunun stabil olduğu belirtildi.

GENÇLERİN KAVGASI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Terry, bugün yerel saatle sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, "Bir kez daha genç insanların bir anlaşmazlığı ateşli silahlarla çözdüğü bir durumla karşı karşıyayız; bu, durmalı. Anlaşmazlıklar birinin silahını çıkarıp bu şekilde çözüm bulmaya çalışmasıyla sonuçlanmamalı. Bunun sonuçları asla sona ermez" ifadelerini kullandı.

POLİS YAPANLARI TESPİT EDEMEDİ

Terry'nin paylaştığı bilgilere göre, saldırıda birden fazla silah kullanıldı. Polis şüphelileri tespit edemedi, henüz gözaltına alınan yok.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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