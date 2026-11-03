ABD'de yaşayan Polonya asıllı Weronika Rogowska, bir mağazada tesettürlü kadınları gizlice fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed üzerinden Müslümanları hedef alan Rogowska, "Eğer Michigan'daki Senato yarışını El-Sayed kazanırsa, bu tür manzaralarla çok daha sık karşılaşmayı bekleyin. Pek çok kişi Yahudilere saldırma konusunda kendini cesaretlendirilmiş hissedecek.” şeklinde konuştu.

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ABD'de ara seçimler resmen başlarken, Demokrat Parti'nin Müslüman adayı Abdul El-Sayed üzerinden yürütülen tartışmalara bir yenisi eklendi. Polonya asıllı Weronika Rogowska, bir mağazada karşılaştığı tesettürlü kadınların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından yayımladı. Rogowska, paylaşımında El-Sayed'in seçilmesi halinde Müslümanlara yönelik skandal söylemlerde bulunarak kadınları hedef gösterdi.

ABD'de skandal seçim propagandası! Tesettürlü kadınları gizlice çekip hedef gösterdi

“EL-SAYED SEÇİLİRSE, BU TÜR MANZARALARLA DAHA SIK KARŞILAŞMAYI BEKLEYİN”

Rogowska, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Abdul El-Sayed Michigan'daki Senato yarışını kazanırsa, bu tür manzaralarla çok daha sık karşılaşmayı bekleyin. Pek çok kişi Yahudilere saldırma konusunda kendini cesaretlendirilmiş hissedecek. Michigan! Nefret ve ayrımcılığa oy vermeyin. Amerika'yı koruyun!" ifadelerini kullandı.

ABD'de skandal seçim propagandası! Tesettürlü kadınları gizlice çekip hedef gösterdi

GÖZLER 'SALINCAK EYALETTE'

ABD'de "salıncak eyalet" olarak tanımlanan Michigan'daki Senato yarışı ise, Kongredeki çoğunluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Yıl sonunda emekliye ayrılacak Demokrat Senatör Gary Peters'in koltuğu için Demokrat Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers yarışıyor.

ABD'de skandal seçim propagandası! Tesettürlü kadınları gizlice çekip hedef gösterdi

TRUMP YÖNETİMİNE KARŞI ÇIKIYOR

Başkan Donald Trump'ın politikalarını destekleyen 63 yaşındaki Rogers'ın karşısında yer alan 42 yaşındaki El-Sayed ise göç politikalarından İran'a yönelik saldırılara, İsrail'e verilen destekten sosyal politikalara kadar birçok konuda Trump yönetimine karşı çıkıyor. Demokrat Parti'nin ilerici kanadında bulunan El-Sayed, özellikle dış politika ve sosyal politikalarla ilgili açıklamalarıyla öne çıkıyor.

ABD'de skandal seçim propagandası! Tesettürlü kadınları gizlice çekip hedef gösterdi

KAZANMASI HALİNDE ABD TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan El-Sayed'in seçimi kazanması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olması bekleniyor.

El-Sayed, 4 Ağustos'ta düzenlenen Demokrat Parti ön seçimlerinde Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'i geride bırakarak partisinin Senato adayı oldu. Ön seçim sürecinde Stevens'i destekleyen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) 62 milyon dolar harcadığı belirtilmişti.

ABD'de skandal seçim propagandası! Tesettürlü kadınları gizlice çekip hedef gösterdi

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, ABD'nin İsrail'e sağladığı kaynakların sağlık, konut ve altyapı yatırımlarında kullanılmasını savunuyor.

Kendisi de Polonya kökenli bir göçmen olan Rogowska'nın, ABD'de yaşayan Müslümanları hedef alan ifadeleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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