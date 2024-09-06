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ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de uçak düştü! Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Indiana eyaletinde tek motorlu küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Madison County Şerifliği'nden Yüzbaşı Darwin Dwiggins, Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru uçan bir uçağın inmek üzere olduğu Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Dwiggins, görgü tanıklarının iniş öncesi uçağın ters döndüğünü ve mısır tarlasına düştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Düşen uçağın alev aldığını vurgulayan Dwiggins, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın düşüş sebebinin bilinmediğini ancak konuya dair inceleme başlatılması için bir müfettişin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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