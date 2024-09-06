Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hindistan&#039;dan Almanya&#039;ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum&#039;a acil iniş yaptı
Gündem Haberleri

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı - 1. Resim

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

"ERZURUM HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı - 2. Resim

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçakta bomba ihbarı! Erzurum'a acil iniş yaptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar varYeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce'de yoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdi - GündemYoldan geçen şahıs ağacı ateşe verdiKilis'te sahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattı - GündemSahipsiz deve kuşu zor anlar yaşattıYeniden Refah'ta bir belediye başkanı daha istifa etti  - GündemBir belediye başkanı daha istifa ettiKaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var - GündemKaymakamın aracı, otomobille kafa kafaya çarpıştıBursa'da 'tuzaklı yol' vatandaşın baş belası oldu - GündemTuzaklı yol! Peş peşe yere kapaklandılarKaza süsü verilen cinayet davasında karar çıktı - GündemCinayete kaza süsü vermişlerdi! Karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...