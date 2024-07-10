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ABD'de üçlü zirve! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması konusunda mutabakata vardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD&#039;de üçlü zirve! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması konusunda mutabakata vardı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Blinken'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Üçlü zirvede 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir araya geldi.

Üçlü zirvenin sona ermesi ile birlikte Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ‘barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin’ tarihi anlaşmanın imzalanması yönünde kaydedilen olumlu ilerlemeyi vurgu yaptı ve bu yönde çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. Her iki taraf da toplantıya ev sahipliği yaptığı için ABD Dışişleri Bakanı'na teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

ABD'de üçlü zirve! Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması için mutabakata vardı - 1. Resim

'BARIŞ ANLAŞMASI YAKIN' MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın son 1,5 yıl içinde sürdürülebilir ve düzgün barış müzakereleri yürütmek için önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Blinken, "Son haftalardaki müzakereler de dahil olmak üzere tüm temaslara dayanarak, tarafların ABD'nin güçlü bir şekilde desteklediği bir barış anlaşmasına varmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Bugün ABD'nin bir anlaşmaya varmak için neler yapabileceğini tartışmak üzere bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, Blinken'in ev sahipliğinde Washington DC’de en son 27 Haziran 2023'te görüşme gerçekleştirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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