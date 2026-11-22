ABD’li hava yolu şirketi Delta Air Lines’ın Atlanta’daki merkezinde yaşanan otomasyon sistemi arızası, ülke genelindeki uçuş trafiğini etkiledi. 1100’den fazla seferde gecikme yaşanırken bazı uçuşlar iptal edildi.

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CBS televizyonunun haberine göre, Delta Air Lines şirketinin Atlanta şehrindeki merkezinde teknik bir aksaklık meydana geldi.

ATLANTA’DAKİ OTOMASYON SİSTEMİ ARIZALANDI

Yaşanan aksaklık, uçakların kalkış öncesi ağırlık ve denge hesaplamalarını yapan otomasyon sistemindeki bir arızadan kaynaklandı.

1100’DEN FAZLA UÇUŞ ETKİLENDİ

Dünya genelindeki uçuş verilerini takip eden FlightAware platformunun verilerine göre, Delta Air Lines'a ait 700'den fazlası Atlanta kalkışlı ve varışlı olmak üzere 1100'den fazla uçuş geçici olarak ertelendi ve bazı uçuşlar iptal edildi. Aksaklık nedeniyle hava yolu şirketinin başkent Washington ile Newark, LaGuardia, Dulles, Boston, Baltimore, Miami ve Minneapolis dahil ABD'deki birçok büyük havalimanından kalkışlı uçuşlarında da gecikmeler yaşandı.

UÇUŞLAR MANUEL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Şirket, açıklamasında, "Delta ekipleri, otomasyon sistemini yeniden devreye alma çalışmaları sürerken uçuşların güvenli bir şekilde kalkışını sağlamak için manuel yöntemler kullanıyor." ifadesini kullandı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta Air Lines şirketinin sorunu çözmek için çalıştığını ve yaşanan gecikmelerin FAA'nın hava trafik sistemleriyle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi.

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ŞÜKRAN GÜNÜ ÖNCESİ YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Ülkede her yıl kasım ayının dördüncü perşembesine denk gelen Şükran Günü (Thanksgiving) tatili dolayısıyla ABD'de gelecek haftanın en yoğun seyahat dönemlerinden birinin yaşanması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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