ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle tüm havalimanlarında uçak kalkışlarını durdurdu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını açıkladı. Uçaklar ikinci bir emre kadar yerde kalacak.

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ABD'de hava trafiği, ülke genelindeki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle durduruldu. Federal Havacılık İdaresi (FAA), güvenlik gerekçesiyle bütün havalimanlarında uçak kalkışlarının ikinci bir emre kadar durdurulması talimatını verdi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın nedenini duyurdu.

Duffy, "FAA, tüm ABD hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ülkedeki bütün havalimanlarında kalkışları durdurma kararı aldı. FAA teknisyenleri sorunu araştırıyor. Yeni bilgiler geldikçe anında güncellemeler paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), “hava trafik kontrol (ATC) frekanslarında ve/veya radar sistemlerinin işleyişinde meydana gelen birden fazla aksaklık nedeniyle” ülke genelindeki tüm uçuşların kalkışlarının geçici olarak durdurulması talimatını verdiğini doğruladı.

FAA, hava trafik kontrol frekanslarında ve/veya radar sistemlerinin işleyişinde meydana gelen birden fazla aksaklık nedeniyle ülke genelindeki uçak kalkışlarının geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Duffy nedenini açıkladı

ULUSAL HAVA DURUMU SERVİSİNDE DE RADAR KESİNTİSİ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülke genelinde internet ve iletişim sistemlerinde sorunlar yaşandığını, radar.weather.gov adresindeki hava durumu radar hizmetinin de kesintiye uğradığını duyurdu.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Ülke genelinde radar hizmetinde kesinti yaşandığının farkındayız. Sorunu araştırırken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji radar hizmetindeki kesinti ile hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan arızalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Duffy nedenini açıkladı

TÜM HAVALİMANLARINDA KALKIŞLAR DURDURULDU

FAA'nın Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi tarafından yayımlanan duyuruda, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle bütün havalimanlarında kalkışların durdurulduğu açıklandı.

Duyuruda, "Kalkış yapacak bütün uçaklar, ikinci bir duyuruya kadar yerde kalmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği aktarıldı.

ABD'YE GİDEN 3 BİN 100 UÇAK HAVADA

Ülke genelinde kalkışların durdurulmasının ardından ABD'deki havalimanlarına gitmekte olan 3 bin 100 uçağın halen havada bulunduğu aktarıldı. Kalkış yasağı nedeniyle yeni uçakların havalanmasına izin verilmiyor.

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu! Bakan Duffy nedenini açıkladı

YAKLAŞIK 7 BİN UÇUŞ GECİKTİ VEYA İPTAL EDİLDİ

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, ülke genelindeki kalkış yasağı nedeniyle yaklaşık 7 bin ABD uçuşunda gecikme veya iptal yaşandı.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İKİNCİ KEZ

ABD genelinde tüm uçak kalkışlarının durdurulması, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ikinci kez yaşandı. Son olarak 2023 yılında uygulanan ülke çapındaki kalkış yasağı, üç yıl aradan sonra yeniden yürürlüğe girdi.

HAVADAKİ UÇAKLARIN DURUMU

Kalkış yapmamış uçaklar havalimanlarında bekletilirken, halihazırda havada bulunan uçuşların yönetimi hava trafik kontrolörleri tarafından sürdürülüyor.

ABD'ye gelen uluslararası uçuşlar için ayrı değerlendirme yapılacak.

UÇUŞ YASAĞI TÜRKİYE SAATİYLE 07.00'YE KADAR SÜRECEK

ABD genelinde uygulanan uçak kalkışlarını durdurma kararının altı saatten uzun sürmesi bekleniyor. Son bilgilere göre kısıtlama, ABD Doğu saatiyle 13 Kasım 23.00'e, Türkiye saatiyle 14 Kasım Cumartesi 07.00'ye kadar devam edecek.

Ancak arızanın daha erken giderilip giderilemeyeceği ve uçuşların belirtilen saatte yeniden başlayıp başlamayacağı henüz netleşmedi.

DALGALI FREKANS KESİNTİSİ NEDİR?

Hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan sorunun, pilotlar ile kontrolörler arasındaki radyo iletişimini etkileyen dalgalı frekans kesintisiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Dalgalı frekans kesintisi, radyo iletişimindeki arızaların tek bir merkezle sınırlı kalmayıp farklı hava trafik kontrol merkezlerine ve tesislere art arda yayılması anlamına geliyor.

Bu tür arızalarda pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasındaki iletişim aksayabiliyor. Uçuş güvenliğini korumak amacıyla kalkışların geçici olarak durdurulması gerekebiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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