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ABD'de ÜFE yıllık bazda beklentilerin altında arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de ÜFE yıllık bazda beklentilerin altında arttı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, mayıs ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen yüzde 2,3 seviyesinden yüzde 2,2'ye indi. Analistlerin tahmini artışın yüzde 2,5 olacağı yönündeydi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,5 artan fiyatların yüzde 0,1 artacağını düşünüyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık değişmezken, yıllık yüzde 2,3 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık değişmedi, yıllık yüzde 3,2 arttı.

Enerji fiyatları aylık yüzde 4,8 düşerken, gıda fiyatlarında düşüş yüzde 0,1 oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,1 düşüş oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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