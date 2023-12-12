ABD'de üniversitelerinde İsrail-Filistin krizi büyüyor! Ünlü Profösör Norman Finkelstein: Kirli paranızı alın ve defolun

12 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:44

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin insan hayatını kaybetti, bunların 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. Katliamların görüntüleri sosyal medyada yayıldıkça, dünyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. ABD'de yaşayan vatandaşlar, İsrail'in katliamlarını üniversitelerde ve caddelerde protesto etti. Üniversitelerde yapılan protestolar ise İsrail destekçilerinin hedefi oldu.

PROFESÖR İSYAN ETTİ

Yaşanan bu baskılar karşısında ABD yaşayan Profesör Norman Finkelstein, isyan etti.

Finkelstein, yahudi milyarder sınıfın üniversitelere savaş ilan ettiğini kaydederek,"Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz!" zorbalığını uyguladıklarının mesajını verdi.

Profesör Norman Finkelstein yahudi milyarderlerin, öğretim üyesi, öğrenci ve üniversite yöneticilerini hedef aldıklarını söyleyerek, üniversite kampüslerindeki düşünceyi bile kontrol etmek istediklerini ifade etti.

KİRLİ PARANIZI ALIN VE DEFOLUN

Finkelstein buna karşın öğrencilerin cevap vermesini ve "Düşüncelerimiz satılık değildir! Kirli paranızı alın ve defolun" demesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ÜNİVERSİTELERDE BASKI ARTTI

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı. 4 Harvard öğrencisi ise disipline sevk edildi.