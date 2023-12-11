Harvard Üniversitesinde skandal karar! Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere disiplin cezası

11 Aralık 2023 14:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:07

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin insan hayatını kaybetti, bunların 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. Katliamların görüntüleri sosyal medyada yayıldıkça, dünyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. ABD'de yaşayan vatandaşlar, İsrail'in katliamlarını üniversitelerde ve caddelerde protesto etti. Üniversitelerde yapılan protestolar ise İsrail destekçilerinin hedefi oldu.

REKTÖR İSTİFA ETTİ

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı. Üç rektör de saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı. Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti. 3 rektör, Komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı. İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti.

ÖĞRENCİLER DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Harvard Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı açıklandı. Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesinin 1873'ten beri yerel yayın yapan The Crimson gazetesinin haberine göre, Filistin yanlısı eylem düzenleyen 4 öğrenci, üniversitenin disiplin kuruluna sevk edildi. Harvard Üniversitesinden konuya ilişkin "Üniversite mensuplarının, normal faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyen eylemler yapmak ve bildirgeyi ihlal, kabul edilemez davranışlar teşkil eder ve disipline tabidir." açıklaması yapıldı. Kasımda üniversite kampüsünde, Filistin yanlısı yürüyüş düzenleyen öğrencilere uyarı, gözaltı veya okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi düşünülüyor. Filistin yanlısı eylemler düzenlediği için disiplin kuruluna gönderilen öğrencilerden Kojo Acheampong, "Bunun bizi durdurmayacağını biliyoruz. Bu saldırıların, Filistin halkıyla dayanışmamızın önüne geçmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi. Harvard Rektörü Claudine Gay de istifa etmeye zorlanmıştı.