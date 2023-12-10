Üniversitelerdeki Filistin gösterileri ABD'yi karıştırdı! Rektörler ifadeye çağrıldı

10 Aralık 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:53

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki katliamları dünya gündemindeki yerini koruyor. Dünyanın birçok noktasında insanlar, İsrail'in işgal ve katliamlarını protesto ederken, İsrail ve ABD kendilerini protesto edenleri Yahudi düşmanlığı ile suçluyor. İşlemediği savaş suçu, katletmediği canlı kalmayan İsrail, 1945'te bugün en büyük destekçilerinden olan Almanya'nın yaptığı soykırım girişiminin mağduriyetini hala kullanma çabası içerisinde. Kendi zalimliklerine çıkan her sesi, Yahudi düşmanlığı olarak nitelendiren İsrail ve destekçisi ABD'nin yeni hedefinde üniversiteler var.

REKTÖR İSTİFA ETTİ

Amerika Birleşik Devletlerinin 3 seçkin üniversitesinin rektörleri, kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda ifade verdi.

Geçen hafta yapılan ve 5 saat süren sorguda Pennsylvania Üniversitesi rektörü Liz Magill, gösterilerin "ifade özgürlüğü sınırları içinde" olduğunu söyledi.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda kampüsteki antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımı hakkında verdiği ifadenin ardından gelen eleştiriler ve baskılardan sonra istifa ettiği bildirildi.

Rektör Magill, öğrencilerin İsrail karşıtı söylemlerine katılmadığını vurguladı ancak kampüste ifade özgürlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirtti. Harvard ve MIT yöneticileri de benzer ifadeler kullandı.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

Komisyonda yer alan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Biri gitti, ikisi kaldı. Bu, ABD'nin en 'prestijli' yükseköğretim kurumlarını tahrip eden yaygın antisemitizm çürümesinin ele alınmasının yalnızca başlangıcı." ifadelerini kullandı.

Magill'in istifasının "yapılması gerekenin en azı" olduğunu savunan Stefanik, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) de benzer adımlar atmaya çağırdı.

Üniversite yönetimi, 8 Aralık'ta, kampüste "antisemitizm olaylarına gerekli tepkinin gösterilmediği" gerekçesiyle bağışçısı Ross Stevens tarafından 100 milyon dolarlık bağışını geri çekmekle tehdit edilmişti.