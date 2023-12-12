ABD'de 3 üniversitede İsrail-Filistin krizi! Yahudi lobileri devreye girdi

12 Aralık 2023 13:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:29

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlar devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin insan hayatını kaybetti, bunların 7 binden fazlasını çocuklar oluşturdu. Katliamların görüntüleri sosyal medyada yayıldıkça, dünyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. ABD'de yaşayan vatandaşlar, İsrail'in katliamlarını üniversitelerde ve caddelerde protesto etti. Üniversitelerde yapılan protestolar ise İsrail destekçilerinin hedefi oldu. Harvard Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı açıklandı.

REKTÖRLER BASKI ALTINDA

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrıldı. Cumhuriyet Partili Vekil Elise Stefanik, Pensilvanya rektörü Elizabeth Magill’e "Yahudilere soykırım çağrısı yapmak zorbalık mı teşkil eder yoksa taciz mi" sorusu sorunca Magill, “Şahsa yönlendirilmiş, şiddetli ve yaygın ise tacizdir” demişti. Stefanik, "Yani cevabınız evet mi" diye sıkıştırmış, rektör de "Bu bağlama bağlı bir karar, sayın vekil" deyince Washington’da siyaset ve ülke genelinde akademi dünyası karışmıştı.

SLOGAN ATMA TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

"Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganının bazı kesimler tarafından Yahudi karşıtlığı olduğu ve soykırıma çağrı anlamı taşıdığı iddia edilmişti. ABD’de bu sloganı atmanın suç olup olmadığı tartışmaları ise sürüyor. İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından istifa etmişti.

Magill, istifa açıklamasında, "Bu olağanüstü kurumun rektörü olarak hizmet etmek benim için bir ayrıcalıktı. Pensilvanya Üniversitesi’nin hayati misyonlarını ilerletmek için öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, personelimiz, mezunlarımız ve topluluk üyelerimizle birlikte çalışmak bir onurdu" dedi.

HARVARD VE MIT REKTÖRLERİ YAHUDİ LOBİSİ HEDEFİNDE

Harvard Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı açıklandı. Harvard Rektörü Claudine Gay de Yahudi lobileri tarafından istifa etmeye zorlanıyor. Yahudilere soykırım çağrısının üniversitenin kurallarına aykırı olup olmadığı sorulduğunda Gay de aynı şekilde "Olabilir. Bağlama göre değişebilir" cevabı vermişti. Gay üzerinde baskılar çığ gibi büyürken Harvard’da görev yapan 500’den fazla öğretim üyesi rektörü savundu. Kongre’de ifade veren bir diğer Sarmaşık Ligi üyesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth da lobinin hedefinde.

Son olarak Wall Street Journal gazetesinin başyazısında, üç rektör, "Amerikan değerlerinin altını oymakla" suçlanan ABD’deki ilerici politik çevrelerin bir parçası olarak eleştirildi. Rektörlerin Kongre oturumundaki ifadeleriyle "ikircikli" bir tavır sergiledikleri ve oturumun Amerikan akademisindeki "entelektüel ve siyasi yozlaşmanın maskesini düşürdüğü" yorumu yapıldı. ABD’deki birçok yüksek öğrenim kurumunun "Amerikan ilkelerinin altını oyan görüşleri beslediği" iddia edilirken, bu soruna "acil müdahale gerektiği" savunuldu.

ABD'de yaşayan ünlü Yahudi Profesör Norman Finkelstein, yahudi milyarder sınıfın üniversitelere savaş ilan ettiğini kaydederek, "Ya İsrail'in soykırım savaşını desteklersiniz, ya da sizi yok ederiz!" zorbalığını uyguladıklarının mesajını verdi.

KİRLİ PARANIZI DA ALIN DEFOLUN

Profesör Norman Finkelstein yahudi milyarderlerin, öğretim üyesi, öğrenci ve üniversite yöneticilerini hedef aldıklarını söyleyerek, üniversite kampüslerindeki düşünceyi bile kontrol etmek istediklerini ifade etti.

Finkelstein buna karşın öğrencilerin cevap vermesini ve "Düşüncelerimiz satılık değildir! Kirli paranızı alın ve defolun" demesi gerektiğini sözlerine ekledi.