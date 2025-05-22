ABD’deki büyükelçi saldırısında Almanya detayı! Diplomatın pasaportu herkesi şaşırttı

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail Büyükelçiliği çalışanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden diplomata ait Alman pasaportu bulundu.

ABD’nin başkenti Washington’da, İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Saldırıda hayatını kaybeden İsrail Büyükelçiliği görevlisi Yaron Lischinsky’nin Alman vatandaşlığı da bulunduğu açıklandı.

Alman basınına yansıyan bilgilere göre, der Spiegel dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Lischinsky’nin İsrail-Alman çifte vatandaşlığına sahip olduğunu duyurdu.

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Washington’daki İsrail Büyükelçiliği'nde 2022 yılında göreve başlayan 28 yaşındaki Yaron Lischinsky'nin, Almanya’nın Nürnberg kentinde doğup büyüdüğü, 16 yaşında ise İsrail’e göç ettiği belirtildi. Lischinsky’nin, Almanya merkezli İsrail-Alman Derneği Gençlik Forumu’nun kurucu üyelerinden biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.

SALDIRGAN CHİCAGO NÜFUSUNA KAYITLI

Washington Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde nüfusa kayıtlı Elias Rodriguez adlı 30 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Smith, şüphelinin gözaltındayken "Özgür Filistin" şeklinde bağırdığını aktardı.