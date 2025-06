ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

ABD Dışişleri Orta Doğu'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı yaptı.

Orta Doğu'da gerilim yeniden had safhada... Biden döneminde İran ile karşılıklı misillemelerin ardından İsrail'in yeni saldırı planı bölgede tansiyonu yükselmesine yol açtı. Başkan Donald Trump, saldırının her an olabileceğine işaret ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı yaptı.

ORTA DOĞU VE AFRİKA İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki artan gerilimler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir.

Geçmişte benzer gerilimler, seyahat aksamalarına ve bölgede bulunan ABD vatandaşları için güvenlik endişelerinin artmasına yol açmıştır. ABD vatandaşlarının acil durumlarda bilgi alabilmesi için STEP programına kayıt olmaları tavsiye ediyoruz." denildi.