Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den Orta Doğu&#039;daki vatandaşlarına &#039;güvenlik&#039; uyarısı
ABD, Orta Doğu, İran, İsrail, Gerilim, Biden, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Orta Doğu'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı yaptı.

Orta Doğu'da gerilim yeniden had safhada... Biden döneminde İran ile karşılıklı misillemelerin ardından İsrail'in yeni saldırı planı bölgede tansiyonu yükselmesine yol açtı. Başkan Donald Trump, saldırının her an olabileceğine işaret ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki vatandaşlarına 'güvenlik' uyarısı yaptı.

ORTA DOĞU VE AFRİKA İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki artan gerilimler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir. 

Geçmişte benzer gerilimler, seyahat aksamalarına ve bölgede bulunan ABD vatandaşları için güvenlik endişelerinin artmasına yol açmıştır. ABD vatandaşlarının acil durumlarda bilgi alabilmesi için STEP programına kayıt olmaları tavsiye ediyoruz." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklifHindistan'daki kaza sonrası az kalsın bir uçak faciası daha yaşanıyordu! Bu kez adres ABD
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'daki uçak kazasından sadece o kurtulmuştu! Ambulansa yürüyerek gitti: Doktorunun açıklaması 'yok artık' dedirtti - DünyaUçaktan sağ çıkıp ambulansa yürüyerek gittiHindistan'daki kaza sonrası az kalsın bir uçak faciası daha yaşanıyordu! Bu kez adres ABD - DünyaAz kalsın bir uçak faciası daha yaşanıyordu!Trump'ı ikna etmenin peşinde... Zelenskiy'den Putin'e yaptırım tehdidi! - DünyaZelenskiy'den Putin'e yaptırım tehdidi!Maedleen aktivistleri Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı! İsrail gözaltına almıştı - DünyaŞuayb Ordu'dan 'Mısır'a gideceğim' sözleriTrump'ın küresel liderliğine güveniliyor mu? 24 ülkenin katıldığı ankette Türkiye detayı - DünyaTrump'ın küresel liderliğine güveniliyor mu?Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Her an olabilir - Dünya"Orta Doğu'da yakında bir şeyler olabilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...