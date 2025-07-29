Atina'dan AB’ye acil kodlu yardım çağrısı! Savunma Bakanı Dendias itiraf etti: Türkiye’nin hızına yetişemeyiz
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin IDEF 2025 fuarında sergilediği hipersonik füzeler, milli İHA sistemleri ve gelişmiş mühimmatlar nedeniyle Ege'de dengelerin değiştiğini itiraf etti. Dendias, Türkiye’nin bölgesel gücünün her geçen gün arttığını belirterek, "Bu hızla baş edemeyiz, siyasi birlik şart" dedi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin giderek artan savunma kapasitesi nedeniyle Ege'den gelen tehdidin büyüdüğü uyarısında bulundu. Türkiye'nin IDEF 2025 fuarında tanıttığı hipersonik balistik füzeler, yeni nesil İHA sistemleri ve uçak bombaları, Atina'da endişeye neden oldu.
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ARTIYOR"
Atina'da Parlamento'da konuşan Bakan Dendias, Türkiye'nin "güçlenmiş ve iddialı bir komşu" haline geldiğini söyledi. Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrinine dikkat çeken Dendias, bu stratejinin sadece son 10 yılda ortaya çıktığını ve şu anda ciddi bir tehdit unsuru taşıdığını iddia etti:
"Ege'nin diğer tarafından bir tehdit ve kötüleşen bir davranış olduğunu düşünüyorum."
Dendias, Yunanistan'ın zayıf bir pozisyondan müzakere etmeden, muhtemel krizlere karşı güç biriktirmesi gerektiğini vurguladı.
AB FONLARIYLA SİLAHLANMA: ATİNA 1.2 MİLYAR AVRO TALEP ETTİ
Aynı gün, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis AB Savunma Mekanizması (SAFE) üzerinden 1.2 milyar avroluk kredi talebinde bulunacaklarını duyurdu. Ancak Savunma Bakanı Dendias, bu mekanizma ile ilgili Brüksel bürokrasisinin engelleyici tutumundan yakındı ve SAFE’in iç siyasette baskı aracı olarak kullanılmasına karşı çıktı.
"MEVCUT CAYDIRICILIK KAPASİTEMİZ SIFIR"
Türkiye'nin 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında tanıttığı hipersonik balistik füzeler, yeni nesil İHA sistemleri ve uçak bombaları, yalnızca fuar ziyaretçilerini değil, Atina'yı da etkisi altına aldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı çarpıcı konuşmada Türkiye’nin artan askeri kapasitesi karşısında “mevcut caydırıcılık kapasitemiz sıfır” diyerek itirafta bulundu. “Dün değil, bugün güç inşa etmeliyiz”
Dendias, Türkiye karşısında “zayıf pozisyonda müzakere edemeyiz” diyerek 2030 stratejik savunma planını duyurdu. Özellikle deniz kuvvetlerindeki yetersizliklere dikkat çekerek, “Ege’de görev yapan denizcilerin oranı yüzde 5’in bile altında” itirafında bulundu.
SAFE PROGRAMINDA TÜRKİYE KRİZİ
Yunanistan'da esas panik oluşturan bir diğer gelişme ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yeni savunma programı SAFE (European Security and Defence Initiative) kapsamında yer alması oldu. Dendias, Türkiye’nin bu yapıya katılımını “AB savunmasına arka kapıdan sızma” olarak değerlendirdi.
Muhalefet partileri ise hükümeti daha sert önlemler almamakla suçladı. SYRIZA sözcüsü Symeon Kedikoglou, Başbakan Miçotakis'in halkı bilgilendirmediğini belirtirken, Hellenic Solution lideri Kyriakos Velopoulos hükümeti "Türkiye'ye geçit verdiği" için "ülke için tehlike" olarak tanımladı.
LÜKS HARCAMALAR KRİZİ!
Bakan Dendias, yalnızca dış tehditleri değil, Silahlı Kuvvetler içindeki verimsizlikleri de sert şekilde eleştirdi. Atina’da, ordu fonuyla 49 personelin kullandığı lüks bir neoklasik bina, yılda 800 bin avroya kiralanan daireler ve kullanılmayan 50 metrelik yüzme havuzu gibi örneklerle kamu kaynaklarının israf edildiğini söyledi.
"TÜRKİYE'NİN HIZI KARŞISINDA SİYASİ BİRLİK ŞART"
Son olarak, Türkiye'nin stratejik hamleleri karşısında Yunanistan’ın ancak siyasi birlik ve reformlarla cevap verebileceğini vurgulayan Dendias, tüm siyasi partilere uluslararası arenada daha güçlü bir Yunanistan için birlik çağrısı yaptı.
"Güçlü ve kararlı bir güvenlik vizyonu, bölgesel istikrar için zorunluluktur."
IDEF 2025'TE TÜRKİYE ŞOV YAPTI
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türkiye’nin savunma alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.
IDEF 2025'te öne çıkan diğer firma ASELSAN oldu. Şirket, fuar kapsamında EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini görücüye çıkardı. Ürünler arasında ön plana çıkan yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor.
Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.
TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ HÜCUMBOTUNUN MODELİ IDEF'TE TANITILDI
STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modelini ilk kez fuarda tanıttı. Milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde, bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis etme imkanlarını zorlaştırabilecek.
Hücumbot uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.
Şirket ayrıca, "dikey-iniş kalkış yapan taktik İHA STM VTOL ile zırh delici harp başlığı ve fiber optik kabloyla donattığı "milli kamikaze dron KarguFPV"yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.
BMC 3 YENİ ARACINI TANITTI
Savunma sanayisinde kullanılan önemli kara araçlarına imza atan BMC de 3 yeni aracını ilk kez IDEF'te tanıttı. BMC, fuarda Zeybek Araç Ailesi (zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli araç), TURAN (zırhlı yük ve personel taşıyıcı) ve ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli aracı tanıttı.
"Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te sergilendi
Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace'in, "Gökyüzünün Ferrari'si" olarak anılan P.180 Avanti EVO uçağı, IDEF 2025'te sergilendi.
Piaggio Aerospace tarafından üretilen, yönetici ve VIP taşımacılığı için tasarlanmış yüksek performanslı, çift motorlu bir turboprop uçak, Atatürk Havalimanı'ndaki statik alanda ziyaretçileri tarafından ilgiyle incelendi.
MSB'NİN GAZAP UÇAK BOMBASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Fuar kapsamında en çok ilgi çeken mühimmatlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombaları GAZAP ve HAYALET oldu.
İçerisinde 10 bin parçacığa sahip olan GAZAP, bu sayede 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bir bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor.
MİLLİ RAMJET MOTORLU HAVA-HAVA FÜZESİ GÖKHAN İLK IDEF'TE
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN, IDEF 2025'te ilk kez sergilendi.
Milli Savunma Bakanlığı ile TÜBİTAK SAGE arasında 2021 yılında imzalanarak hayata geçirilen "Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen GÖKHAN da fuarda ilgi gören ürünler arasındaki yerini aldı.
HAVELSAN da çok alanlı komuta ve kontrol mimarileri, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, insanlı-insansız takımlar ve hibrit operasyonel çerçeveler gibi çok sayıda ürün ve hizmetini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Fuar kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşme imzalanması da fuarın öne çıkanları arasında yerini aldı.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık