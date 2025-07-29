Atina'dan AB’ye acil kodlu yardım çağrısı! Savunma Bakanı Dendias itiraf etti: Türkiye’nin hızına yetişemeyiz

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ARTIYOR"

Atina'da Parlamento'da konuşan Bakan Dendias, Türkiye'nin "güçlenmiş ve iddialı bir komşu" haline geldiğini söyledi. Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrinine dikkat çeken Dendias, bu stratejinin sadece son 10 yılda ortaya çıktığını ve şu anda ciddi bir tehdit unsuru taşıdığını iddia etti:

"Ege'nin diğer tarafından bir tehdit ve kötüleşen bir davranış olduğunu düşünüyorum."

Dendias, Yunanistan'ın zayıf bir pozisyondan müzakere etmeden, muhtemel krizlere karşı güç biriktirmesi gerektiğini vurguladı.

AB FONLARIYLA SİLAHLANMA: ATİNA 1.2 MİLYAR AVRO TALEP ETTİ

Aynı gün, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis AB Savunma Mekanizması (SAFE) üzerinden 1.2 milyar avroluk kredi talebinde bulunacaklarını duyurdu. Ancak Savunma Bakanı Dendias, bu mekanizma ile ilgili Brüksel bürokrasisinin engelleyici tutumundan yakındı ve SAFE’in iç siyasette baskı aracı olarak kullanılmasına karşı çıktı.

"MEVCUT CAYDIRICILIK KAPASİTEMİZ SIFIR"

Türkiye'nin 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında tanıttığı hipersonik balistik füzeler, yeni nesil İHA sistemleri ve uçak bombaları, yalnızca fuar ziyaretçilerini değil, Atina'yı da etkisi altına aldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı çarpıcı konuşmada Türkiye’nin artan askeri kapasitesi karşısında “mevcut caydırıcılık kapasitemiz sıfır” diyerek itirafta bulundu. “Dün değil, bugün güç inşa etmeliyiz” Dendias, Türkiye karşısında “zayıf pozisyonda müzakere edemeyiz” diyerek 2030 stratejik savunma planını duyurdu. Özellikle deniz kuvvetlerindeki yetersizliklere dikkat çekerek, “Ege’de görev yapan denizcilerin oranı yüzde 5’in bile altında” itirafında bulundu. SAFE PROGRAMINDA TÜRKİYE KRİZİ Yunanistan'da esas panik oluşturan bir diğer gelişme ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yeni savunma programı SAFE (European Security and Defence Initiative) kapsamında yer alması oldu. Dendias, Türkiye’nin bu yapıya katılımını “AB savunmasına arka kapıdan sızma” olarak değerlendirdi. Muhalefet partileri ise hükümeti daha sert önlemler almamakla suçladı. SYRIZA sözcüsü Symeon Kedikoglou, Başbakan Miçotakis'in halkı bilgilendirmediğini belirtirken, Hellenic Solution lideri Kyriakos Velopoulos hükümeti "Türkiye'ye geçit verdiği" için "ülke için tehlike" olarak tanımladı.

LÜKS HARCAMALAR KRİZİ!

Bakan Dendias, yalnızca dış tehditleri değil, Silahlı Kuvvetler içindeki verimsizlikleri de sert şekilde eleştirdi. Atina’da, ordu fonuyla 49 personelin kullandığı lüks bir neoklasik bina, yılda 800 bin avroya kiralanan daireler ve kullanılmayan 50 metrelik yüzme havuzu gibi örneklerle kamu kaynaklarının israf edildiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN HIZI KARŞISINDA SİYASİ BİRLİK ŞART"

Son olarak, Türkiye'nin stratejik hamleleri karşısında Yunanistan’ın ancak siyasi birlik ve reformlarla cevap verebileceğini vurgulayan Dendias, tüm siyasi partilere uluslararası arenada daha güçlü bir Yunanistan için birlik çağrısı yaptı.

"Güçlü ve kararlı bir güvenlik vizyonu, bölgesel istikrar için zorunluluktur."