Tatil için gitmişti, hayatının şokunu yaşadı: İki bacağını da kaybetti

Geçen yıl tatil için Güney İtalya’ya giden Alessandro Luciano’nun vücudunda aniden tuhaf semptomlar belirdi. Yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede menenjit virüsü kaptığı bildirilen beş çocuk babası hayatının şokunu yaşarken

Dehşete düşüren olay geçen yıl yaşandı. Tatil için ailesiyle Almanya'dan Güney İtalya’ya giden Luciano, vücudunda tuhaf semptomlar görmesi üzerine panikledi.

SİYAH NOKTALAR BELİRMEYE BAŞLADI

Mirror’ın haberine göre, beş çocuk babasının önce ateşi yükseldi, ardından uzuvlarında siyah noktalar belirmeye başladı. Şikayetlerinin artmasıyla hastaneye kaldırılan Luciano’ya menenjit tip B enfeksiyonu teşhisi konuldu.

İKİ BACAĞI DA KESİLDİ

Ardından Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir hastaneye nakledilen hastanın iki bacağı da dizden itibaren kesilirken, el parmaklarının birçoğu da cerrahi operasyonla kesildi.

''ÇOCUKLARIMIZLA MUTLU BİR ŞEKİLDE YAŞIYORDUK…''

Yaşadıklarını anlatan talihsiz adam, "Beş çocuğumuzla mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Uzun bir süre anneme baktık. Ardından Güney İtalya'ya tatile gittik. Sonra kabusumuz başladı'' ifadelerinde bulundu.

Evlerine yapılacak harici bir asansör için bağış çağrısında bulunan eşi Iljhama, ''Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordum ama durumun gerçekte ne kadar dramatik olduğunu bilmiyordum," dedi.