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İranlı General Mossad’la çatışmada öldü! Devrim Muhafızları gizlemişti, kızı açıkladı

Kaynak: Dış Haberler
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İranlı General Mossad’la çatışmada öldü! Devrim Muhafızları gizlemişti, kızı açıkladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Kurmay Başkanı Tümgeneral Ali Şadmani’nin,Tahran sokaklarında Mossad ajanlarıyla çıkan silahlı çatışmada öldüğü ortaya çıktı. Devrim Muhafızları'nın, Şadmani’nin bir hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne süren açıklaması, kızının ifşasıyla çürütüldü. Şadmani’nin kızı, babasının korumalarıyla birlikte Mossad ajanları tarafından kuşatıldığını ve çıkan çatışmada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

DIŞ HABERLER—İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Kurmay Başkanı General Ali Şadmani'nin ölümüne ilişkin çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce hava saldırısıyla öldüğü iddia edilen General Şadmani’nin, Tahran'da Mossad ajanlarıyla girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybettiği bildirildi.

TAHRAN'IN KALBİNDE MOSSAD OPERASYONU

General Ali Şadmani’nin, Tahran sokaklarında korumalarıyla birlikte kaçarken Mossad ajanları tarafından kıstırıldığı ve burada çıkan çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. İran makamları, Şadmani'nin ölümünü daha önce bir hava saldırısına bağlamıştı. Ancak bu bilginin gerçeği yansıtmadığı Şadmani'nin kızı tarafından açıklandı.
 
İranlı generalin kurşun yağmuru altında can verdiği anlar, ülkenin önceki resmi açıklamalarını çürüttü.

İRAN'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI ÇÜRÜTÜLDÜ

Devrim Muhafızları daha önce yaptığı açıklamada, General Şadmani’nin 17 Haziran’daki bir hava saldırısında öldüğünü iddia etmişti. Ancak ailesinden gelen yeni açıklama, bu resmi bilgileri geçersiz kıldı.
 
Şadmani'nin kızı tarafından yapılan açıklamada "Babam sokak ortasında vurularak öldürüldü. Mossad ajanları başkentin göbeğinde saldırdı. Devletin açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" denildi.

YERİNE ATANDIĞI KOMUTAN DA İSRAİL SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ

Tümgeneral Ali Şadmani, 13 Haziran’da İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Tümgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı'nın başına getirilmişti. 

HATEMU'L ENBİYA: İRAN ORDUSUNUN BEYNİ

İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş zamanında ortak askeri operasyonları planlama ve koordine etme görevini yürüten Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, İran askeri yapılanmasında kritik bir öneme sahip.
Kaynak: Dış Haberler

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