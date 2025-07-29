2025 BESYO geç başvuru tarihi ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti ve şartları

2025 BESYO ÖZYES başvuruları 23 Temmuz’da başladı ve 28 Temmuz'da sona erdi. Başvuruları kaçıran adaylar BESYO geç başvuru tarihi, ücreti ve şartlarını araştırıyor. İşte 2025 BESYO ÖZYES başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için spor bilimleri programlarına öğrenci seçimi amacıyla düzenlenen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları 23-28 Temmuz tarihlerinde alındı. Şimdi ise 2025 BESYO geç başvuru tarihi ne zaman merak ediliyor.

2025 BESYO GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2025 ÖZYES için geç başvuru tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre 30 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihte başvuru yapmak isteyen adayların işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

2025 BESYO başvuru tarihleri

Başvuru Tarihleri : 23-28 Temmuz 2025 (Ücret ödeme için son gün, 29 Temmuz 2025)

Sınav Tarihleri :13-17 Ağustos 2025

Sınav Ücreti :1.500,00 TL

Geç Başvuru Günü : 30 Temmuz 2025 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir)

2025 BESYO ÖZYES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ÖZYES için standart başvuru ücreti 1.500,00 TL olarak belirlendi. Ancak, geç başvuru gününde (30 Temmuz 2025) yapılan başvurularda bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor yani yaklaşık 2.250,00 TL’ye yükselecek.

Ödemeler, ÖSYM’nin e-İŞLEMLER bölümünde yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartıyla yapılabiliyor.

BESYO ÖZYES SINAVI NE ZAMAN?

ÖZYES sınavı 13-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BESYO ÖZYES BAŞVURU ŞARTLARI

2025 ÖZYES’e başvurabilmek için adayların 2025 YKS’de hesaplanmış bir TYT puanına sahip olmaları gerekmekte. Bu puan en az 100 olmalı.

Ayrıca, spor bilimleri alanında eğitim veren programlara yerleşmek isteyen tüm adayların ÖZYES’e katılma zorunluluğu bulunuyor.

Engelli adaylar ise 2024 veya 2025 YKS’de 100 ve üzeri TYT puanlarıyla başvuruda bulunabiliyor. Engelli adayların, ÖSYM’nin “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” kapsamındaki şartları incelemeleri gerekmekte.

Başvuru koşulları arasında, doğumla Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkan ve Mavi Kart sahibi olanlar, KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelen Türk soyluların da sınava başvurabileceği belirtiliyor.

Milli sporcular için ise ek başvuru hakkı tanınıyor. A, B veya C sınıfı Milli Sporcu Belgesi’ne sahip olanlar, 2025 YKS Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda spor programlarına yerleşmek için ayrıca başvuru yapabilir.