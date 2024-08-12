Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den Orta Doğu'ya hızla konuşlandırın talimatı! Nükleer savaş gemisi bölgeye gidiyor

ABD'den Orta Doğu'ya hızla konuşlandırın talimatı! Nükleer savaş gemisi bölgeye gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Orta Doğu&#039;ya hızla konuşlandırın talimatı! Nükleer savaş gemisi bölgeye gidiyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da İsrail, İran ve Lübnan arasında tansiyon Tahran'daki Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası yeniden yükseldi. İsrail'i her koşulda savunacaklarını ifade eden ABD, nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'daki gerilimin ardından nükleer yakıtla çalışan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sorumlu olduğu bölgeye geçişini hızlandırma talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Austin'den Avrupa'nın doğusunda daha güçlü NATO varlığı vurgusu

İsrail'in güvenliği için ABD'nin "her türlü adımı atacağını" belirten Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçaklarıyla donanımlı USS Abraham Lincoln'ün de Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini aktardı.

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı - Son Dakika Haberleri

DENİZALTI DA BÖLGEYE GÖNDERİLDİ 

Austin ayrıca, USS Georgia denizaltısını da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etti.

Gallant ve Austin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, ateşkes görüşmelerini ve Hizbullah'ın faaliyetlerini ele aldı.

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

İSRAİL BÖLGEDE KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Lüks mekanın güvenliği Turgut Toplusoy'u feci şekilde darp etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pentagon'da Gökhan Gün alarmı! Çok gizli belgeleri 'alışveriş poşetinde' kaçırdı - DünyaPentagon'u kalbinden vuran Türk!Reformistlerde Pezeşkiyan şoku! Kabine listesi rahatsız etti - DünyaReformistlerde Pezeşkiyan şoku! Liste rahatsız ettiYunanistan alevlere teslim! Köyler boşaltıldı, ülkenin yarısı 'kırmızı alarm'da - Dünya9 köy boşaltıldı, 2 hastane tahliye edildiEnerjide anahtar artık Türkiye'nin elinde! Yabancının eline bakıyorduk, şimdi sondaj filomuz var - DünyaEnerjide anahtar artık Türkiye'nin elindeKYB, 7 yıl sonra Kerkük’e döndü! Irak’ta sinsi tertip yeniden devrede - DünyaKYB, 7 yıl sonra Kerkük’e döndü!Türkiye, bu yaz Irak’ta teröre kilidi vuracak! Güvenlik mekanizması bu hafta toplanıyor - DünyaTürkiye, bu yaz Irak’ta teröre kilidi vuracak
Sonraki Haber Yükleniyor...