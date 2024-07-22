ABD'den PKK/YPG'ye hava savunma sistemi! DAEŞ üzerinden kirli oyun ortaya çıktı

Türkiye'ye Patriot Hava Savunma sistemi vermeyen ABD, terör örgütü PKK/YPG'yi silahlandırmaya devam ediyor. ABD, Avenger Hava Savunma Sistemi teröristlerin eline ulaştı! PKK/YPG'nin Suriye'de DAEŞ üzerinden oynadığı kirli oyun da ortaya çıktı.

TSK'nın İncirlik kararı, Suriye ile normalleşme, Irak ile PKK'ya karşı ortak operasyon hazırlığı... Türkiye'nin PKK/YPG'yi bitirmeye yönelik attığı adımlara karşı ABD, terör örgütünü silahlandırmaya devam ediyor. PKK'nın Suriye'de sözde seçimlerinin Türkiye tarafından engellenmesinin ardından ABD, teröristlere hava savunma sistemi gönderdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Patriot Hava Savunma Sistemi istemesine rağmen Türkiye'ye göndermeyen ve S400 aldığı gerekçesiyle CAATSA yaptırımlarını uygulayan ABD, Ankara harekat hazırlığı yaparken, PKK/YPG'ye sorgusuz sualsiz Avenger Hava Savunma Sistemi gönderdi. Sistem, terör örgütünün bulunduğu Suriye'nin Haseke kentine ulaştı.

Azami menzili 443 km olan 4 adet Avenger Hava Savunma Sistemi, helikopterler eşliğinde ABD askerlerini taşıyan “Bradley” tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy ile terör örgütüne teslim edildi.

Avenger Hava Savunma Sistemi'nin İHA, uçak veya helikopterlere karşı yer hedeflerine karşı kullanılan bir hava savunma sistemi olarak tasarlandığı biliniyor.

DAEŞ ÜZERİNDEN KİRLİ PLAN

ABD, terör örgütünü her defasında DAEŞ'le mücadele için desteklediğini söylüyor. Ancak PKK/YPG, bugün Haseke'de daha önce DAEŞ mensubu olduğu gerekçesiyle yakalanan 200 kişiyi serbest bıraktı. Terör örgütü YPG'nin yakın zamanda 1500 teröristi daha serbest bırakmaya hazırlandığı da belirtiliyor.