ABD’den şaşırtan geri adım! Tayvan’ı yarı yolda bıraktı

TRUMP YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo’nun Haziran ayında ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Washington’a yapacağı ziyaret, Beyaz Saray’ın talimatıyla iptal edildiği ortaya çıktı.

Konuya yakın kaynaklara göre, iptalin gerekçesi olarak İran’a yönelik saldırıların zamanlaması gösterildi. Ancak yetkililer, esas sebebin Çin ile süren ticaret görüşmelerini sekteye uğratma endişesi olduğunu belirtti.

Brookings Enstitüsü’nden Ryan Hass, bu adımın "Başkan Trump’ın Xi Jinping ile yapması beklenen zirveye hazırlık olarak Çin ile gerilimi düşürme amacı taşıdığını" ifade etti.

TAYVAN'DA ENDİŞE ARTIYOR

Georgetown Üniversitesi'nden Çin uzmanı Evan Medeiros, savunma görüşmesinin iptalini "çok tehlikeli" olarak değerlendirdi. Medeiros, “Verilen karar, Çin’e karşı caydırıcılığı zayıflatır, Tayvan liderlerini tedirgin eder ve ülke içindeki kararlılığı kırar” dedi.

Eski CIA analisti Dennis Wilder, “Tayvan’ın ABD yönetiminde geçmişte olduğu kadar güçlü müttefikleri artık yok” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

SİLAH ALIMLARI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Tayvan yönetimi, muhtemel bir Çin işgaline karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla ABD’den 20 milyar dolarlık silah ve mühimmat alımı için başvuru sürecini başlattı. Ancak ABD'nin Çin ile ilişkileri gözeterek attığı bu adımlar, teslimat takvimini tehlikeye atabilir.

ABD-Tayvan İş Konseyi Başkanı Rupert Hammond-Chambers, “Geçmişte bazı yönetimler Çin’i rahatsız etmemek için teslimatlarda ciddi gecikmelere yol açan siyasi manevralara başvurdu” ifadelerini kullandı.

TAYVAN'IN ZİYARETİ DE İPTAL

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin Orta Amerika ziyareti kapsamında New York'ta planladığı aktarma durakları da iptal edildi. Tayvan yönetimi ertelemenin gerekçesi olarak tayfun sonrası toparlanma süreci ve tarifelerle ilgili iç öncelikleri gösterse de, ABD'nin doğrudan "aktarma yapılmaması" yönünde talepte bulunduğu iddia edildi.

ÇİN BASKISI ARTIYOR

Washington Post’un ilk kez duyurduğu iptal kararı, Çin’in Tayvan üzerindeki diplomatik baskısının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Eski CIA analisti Dennis Wilder, “Tayvan’ın ABD yönetiminde geçmişte olduğu kadar güçlü müttefikleri artık yok” dedi.

ABD ve Çin arasında Stockholm'de gerçekleşen son ticaret toplantılarında "yapıcı bir atmosfer" olduğu açıklanırken, Pekin’in Tayvan konusunda Washington’dan daha fazla taviz istediği öne sürüldü.