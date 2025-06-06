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ABD ile Çin 'ticaret masası'na oturacak! Trump, toplantı tarihini duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Çin heyetlerinin 9 Haziran'da ticaret görüşmeleri için Londra'da bir araya geleceğini söyledi. Trump "Toplantı çok iyi geçmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Çin ile İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni ticaret görüşmelerinin yapılacağını açıkladı.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında önümüzdeki pazartesi günü yeni toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABD ile Çin 'ticaret masası'na oturacak! Trump, toplantı tarihini duyurdu - 1. Resim

Trump paylaşımında, "ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in 9 Haziran Pazartesi günü Londra'da Çin temsilcileri ile ticaret anlaşmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantı çok iyi geçecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP, DÜN Xİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Toplantı kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır süren ticaret gerginliği sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi.

ABD ile Çin 'ticaret masası'na oturacak! Trump, toplantı tarihini duyurdu - 2. Resim

ABD, uzun süren restleşmenin ardından geçtiğimiz ay Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmüştü. Çin ise ABD mallarına uyguladığı tarife oranını yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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