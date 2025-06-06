Trump'ın eski danışmanından Musk ile ilgili olay sözler: Sınır dışı edilsin

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından Trump ile gerilim yaşayan iş insanı Elon Musk'ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

The New York Times gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşayan Musk'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini belirten Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi.

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"DERHAL ÜLKEDEN SINIR DIŞI EDİLMELİ"

Bannon, "Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli." ifadelerini kullandı. Annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip olan Güney Afrika doğumlu Musk, aynı zamanda ABD vatandaşı.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

"ELON'DAN DOLAYI BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAYDIM TRUMP SEÇİMİ KAYBEDERDİ"

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki Hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımında bulunmuştu.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.