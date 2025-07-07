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ABD’den Suriye kararı! HTŞ terör listesinden çıkarıldı

Kaynak: Dış Haberler
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ABD’den Suriye kararı! HTŞ terör listesinden çıkarıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad sonrası Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının ardından Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) grubunu terör listesinden çıkardığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, HTŞ’nin “yabancı terör örgütü” tanımının kaldırıldığı belirtildi.

Trump-Netanyahu zirvesine saatler kala ABD’den Suriye hamlesi geldi. Dışişleri Bakanlığı, Hayat Tahrir el Şam’ı terör listesinden çıkardığını duyurarak bölgede yeni bir denge arayışına işaret etti.

Yapılan resmi duyuruda, HTŞ’nin “yabancı terör örgütü” tanımının kaldırıldığı belirtildi.

ABD’den Suriye kararı! HTŞ terör listesinden çıkarıldı - 1. Resim

SEZAR YASASI YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINIYOR

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın direktifiyle Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların da tamamen askıya alınacağı ifade edildi. ABD, Suriye lideri Ahmed Şara'nın “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” statüsünü ve Suriye’nin “Terörizmi Destekleyen Devlet” tanımını da resmi olarak kaldırdı.

BEYAZ SARAY'DAN DESTEK MESAJI

Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırım programını fesheden yürütme emrini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, alınan kararın “Suriye’nin istikrar ve barışa giden yolunu” desteklemeyi amaçladığını açıkladı.

DİPLOMATİK TRAFİK DİKKAT ÇEKTİ

Trump, Mayıs ayında Riyad’daki yatırım forumunda Suriye’ye yönelik “acımasız ve sakatlayıcı” yaptırımları kaldıracağını duyurmuştu. Ardından Suudi Arabistan’da Ahmed el-Şera ile 25 yıl sonra yapılan ilk ABD-Suriye liderler görüşmesi gerçekleşmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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