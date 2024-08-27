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ABD'den tarihi Çin hamlesi! Jake Sullivan geldi, anlaşmazlıklar ele alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den tarihi Çin hamlesi! Jake Sullivan geldi, anlaşmazlıklar ele alındı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'e yaptığı ziyarette kritik temaslarda bulundu. ABD ve Çin yetkilileri, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları masaya yatırdı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin’e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin’e üst düzey ziyaret gerçekleştiriyor. Sullivan, ziyareti çerçevesinde başkent Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Wang basına kapalı görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hale gelmesini umduğunu ifade ederek, Çin ve ABD’nin dünya üzerinde etkisi olan, dönüşümler geçiren "kritik" ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

ABD'den tarihi Çin hamlesi! Jake Sullivan geldi, anlaşmazlıklar ele alındı - 1. Resim

ANLAŞMAZLIKLAR MASAYA YATIRILDI

Wang ile mutabık kalınan ve anlaşmazlık yaşanan alanlar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Sullivan ise "Başkan Biden, Başkan Xi ile yaptığı görüşmelerde bu önemli ilişkiyi sorumluluk alarak yönetmeye kararlı olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymuştu" dedi.

Mayıs 2023'te Sullivan ve Wang arasında Avusturya’nın başkenti Viyana'da yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için bir süreç başlatılmıştı.

ABD'den tarihi Çin hamlesi! Jake Sullivan geldi, anlaşmazlıklar ele alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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