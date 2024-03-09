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ABD'den yeni UFO raporu! Pentagon söylentilere son noktayı koydu

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ABD&#039;den yeni UFO raporu! Pentagon söylentilere son noktayı koydu

Dünya Haberleri  / -

Pentagon yeni UFO raporunu paylaştı, bilim dünyasını sürekli meşgul eden uzaylılarla ilgili söylentilere son noktayı koydu. Yapılan paylaşımda, Dünya dışı varlıklarla bağlantılı olduğu düşünülen birçok olayın ayrıntılı biçimde incelendiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tanımlamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yeni raporunu paylaştı. Raporda, ABD hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yaptığı incelemelerde dünya dışı teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamadığı ve çoğu gözlemin yanlış tanımlanmış sıradan cisimler ve fenomenler olduğu sonucuna vardığı belirtildi.

Rapor, Pentagon'un 2022 yılında yaptığı ve o dönemde yeni kurulan Tüm Alanlardaki Anomali Çözümleme Ofisi'nin (AARO) uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine ya da buraya iniş yaptığına dair herhangi bir kanıt bulamadığına dair açıklamasının ardından geldi.

"BİRÇOK OLAY TAM OLARAK NETLEŞTİRİLMEDİ"

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, akademik kurumların desteğiyle yürütülen incelemelerde, UFO ihbarlarının tümünün Dünya dışı varlıklarla bağlantısız çıktığını ifade etti. Ryder, yine de birçok olayın tam olarak netleştirilemediğini vurguladı.

Raporda, popüler kültürde "ABD'nin keşfettiği Dünya dışı varlıkları ve araçları gizleyerek yeni bir teknoloji üretmeye çalıştığı" yönündeki inanışın da yanlış olduğu belirtildi.

HALKTAN SAKLANDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Popüler anlatıya işaret edilen raporda, 1940'lardan bu yana uzaylılara ilişkin verilerin ABD Kongresi'nden ve Amerikan halkından saklandığına dair iddialar hatırlatıldı. Televizyon programlarının, kitapların, filmlerin ve büyük miktardaki internet ve sosyal medya içeriğinin bu konuyla ilgili kamuoyu tartışmalarını etkilediği belirtildi.

Uzaylılara ilişkin gözlemlerin kusurlu olduğu belirtilerek, raporların büyük çoğunluğunun 'neredeyse kesinlikle' yanlış tanımlamanın sonucu olduğu kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
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