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AB'den radikal Yahudilere yaptırım! Varlıkları donduruldu, seyahat yasağı konuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AB&#039;den radikal Yahudilere yaptırım! Varlıkları donduruldu, seyahat yasağı konuldu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Konseyi, Filistinli sivillere karşı zalim davranışları, işkenceleri, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleleri sebebiyle radikal Yahudi 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Avrupa Konseyi, "işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleler de dâhil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine" karışan dört kişi ve iki kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Yaptırım listesine dahil edilen kuruluşlar "radikal sağcı Yahudi üstünlükçü" duruşuyla bilinen Lehava ve Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan Hilltop Youth olarak belirlendi.

Ayrıca Hilltop Youth hareketinin iki önemli ismi Meir Ettinger ve Elisha Yered'in de listeye eklendiği bildirildi. Ettinger ve Yered 2015 ve 2023 yıllarında Filistinli Müslümanları hedef alan ölümcül saldırılara karışmışlardı.

Kimlikleri tespit edilen diğer iki kişi Neria Ben Pazi ve Yinon Levi'nin ise 2021 yılından bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarda yer almış ve çok sayıda şiddet eylemine katılmış olduğu saptandı, bu nedenle de yaptırım uygulanmasının gerekliliği ifade edildi. Ayrıca, varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının uygulanması da alınan kararlar arasında yer aldı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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