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AB'den Rusya kararı: 14'üncü yaptırım paketi onaylandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AB&#039;den Rusya kararı: 14&#039;üncü yaptırım paketi onaylandı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AB, Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Kararı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, “AB'nin Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardık. Bu paket Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş çabalarını baltalamaya yönelik güçlü bir dizi bireysel ve sektörel tedbiri içeriyor. Bu yaptırımların amacı Putin hükümetinin saldırganlık savaşını sürdürmesini zorlaştırmaktır. AB, Ukrayna'ya verdiği destek konusunda kararlılığını sürdürmektedir” dedi.

Yaptırımların hedefinde savunma sanayi, finansal hizmetler, enerji sektörü, yaptırımların delinmesini engelleme, Ukraynalı çocukların kaçırılmasına karışan kuruluşlar da dahil olmak üzere savaş suçları bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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