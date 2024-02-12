ABD'nin ardından Yahudi işgalcilere bir yaptırım da İngiltere'den

ABD'nin İsrail'e rağmen Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı uygulamasının ardından İngiltere'den benzer adım geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron 4 Yahudi işgalciye yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Gazze'de binlerce masum insanı öldüren İsrail'e karşı yeni 'Filistin' adımı geldi. Batı Şeria'da Filistinlileri zorla topraklarından çıkarmaya çalışan Yahudi işgalciler için ABD'nin ardından İngiltere'de yaptırım kararı uygulayacaklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı David Cameron'un "Yahudi işgalciler, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarıyor" sözleri dikkat çekti.

YAHUDİ İŞGALCİLERE YAPTIRIM KARARI

ABD’nin ardından İngiltere de Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan Yahudi işgalciye yaptırım uyguladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 Yahudi işgalciye “mali ve seyahat” kısıtlamaları getirildiği aktardı. Açıklamada, Yahudi işgalcilerin Filistinli aileleri silahla tehdit ettikleri ve mülkleri tahrip ettikleri belirtildi.

İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Yahudi işgalciler şu şekilde:

Yinon Levi

Moshe Sharvit

Zvi Bar Yosef

Moshe Sharvit

CAMERON: "FİLİSTİNLİLERİN ZORLA TOPRAKLARINDAN ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, insan haklarının en korkunç ihlallerinden bazılarına karışanlara kısıtlamalar getiriyor. Burada neler olduğu konusunda net olmalıyız. Aşırılık yanlısı İsrailli işgalciler Filistinlileri çoğu zaman silahla tehdit ediyor ve onları kendilerine ait olan topraklardan zorla çıkarıyor. Bu davranış yasadışıdır ve kabul edilemez” dedi.

İSRAİL VERİLEN TAAHÜTLERİ YERİNE GETİRMİYOR

İsrail’e aşırılık yanlısı Yahudi işgalciler konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunan Cameron, “Verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz” dedi.

Öte yandan Levi, ABD tarafından yaptırım uygulanan 4 Yahudi yerleşimci arasında da yer alıyor.