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ABD'nin Chicago kentindeki Türk Festivali hayran bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Chicago kentindeki Türk Festivali hayran bıraktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk kültürü adına ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Türk Festivali devam ediyor. Ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi Türk sanat ve kültürünün önemli yapı taşlarını icra edilyor.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Türk Festivali, ABD'nin Chicago kentinde devam ediyor.

Festivalde ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi Türk sanat ve kültürünün önemli yapı taşlarını icra eden sanatçılar, katılımcılara bu alanlarda bilgi ve becerilerini paylaşma fırsatı buluyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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