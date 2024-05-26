ABD'nin Chicago kentindeki Türk Festivali hayran bıraktı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Türk kültürü adına ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Türk Festivali devam ediyor. Ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi Türk sanat ve kültürünün önemli yapı taşlarını icra edilyor.
Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Türk Festivali, ABD'nin Chicago kentinde devam ediyor.
Festivalde ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi Türk sanat ve kültürünün önemli yapı taşlarını icra eden sanatçılar, katılımcılara bu alanlarda bilgi ve becerilerini paylaşma fırsatı buluyor.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı