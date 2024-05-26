ABD'nin Chicago kentindeki Türk Festivali hayran bıraktı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2024 09:44 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 09:48 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Türk kültürü adına ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Türk Festivali devam ediyor. Ebru, tezhip, seramik, filografi ve hat gibi Türk sanat ve kültürünün önemli yapı taşlarını icra edilyor.