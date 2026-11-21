İran devlet televizyonu, Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait F-16 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını ve hasar gören uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise iddiaları reddetti.

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ABD ile İran arasında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden gerilim, yeni bir askeri müdahale iddiasıyla gündeme geldi. İran devlet televizyonu IRIB, İran hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde uçan ABD'ye ait F-16 tipi savaş uçağını hedef aldığını duyurdu.

IRIB'in haberinde, İran ordusunun hava savunma unsurlarınca tespit edilen savaş uçağına füze ile müdahale edildiği belirtildi. Füzenin uçağın yakınında patladığı ve F-16'nın hasar aldığı ileri sürüldü. Müdahalenin ardından pilotun görevini yarıda keserek bölgedeki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

CENTCOM İDDİALARI YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.

DMO'DAN ABD'YE HÜRMÜZ BOĞAZI SUÇLAMASI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

DMO, ABD'nin dün akşam petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini kolaylaştırmak, izinsiz taşımacılık ve "yakıt kaçakçılığı" faaliyetlerine destek vermek amacıyla yoğun hava desteği sağladığını öne sürdü.

Açıklamada, bu faaliyetlerde yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra F-16, F-18 ve F-35 tipi savaş uçaklarının kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve insansız hava aracının da operasyonda yer aldığı ileri sürüldü.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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