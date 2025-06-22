ABD'nin İran'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! Latin Amerika ülkelerinden art arda tepki

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Latin Amerika ülkelerinin de tepkisini çekti. Küba, Şili ve Venezuela ABD'nin saldırılarını açıkça kınarken; Kolombiya ve Meksika ise tarafları itidale ve diplomatik çözüme davet etti.

İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan savaşa ABD de fiilen dahil oldu. ABD'ye ait savaş uçakları İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları Latin Amerika ülkelerinde de tepkiyle karşılandı.

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KÜBA: ABD'NİN SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Diaz-Canel, "Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanmasını teşkil eden ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamasını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, BM Şartı’nı ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ediyor ve insanlığı geri dönüşü olmayan sonuçları olan bir krize sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

ŞİLİ: "BARIŞ İSTİYORUZ VE BUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X platformunda yayımladığı mesajda saldırıyı kınadı. Boric, "Barış istiyoruz ve buna ihtiyacımız var" diyerek bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

VENEZUELA'DAN KINAMA MESAJI

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, "İran’a yönelik askeri saldırı kınanmıştır" denilerek, saldırının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

KOLOMBİYA VE MEKSİKA'DAN DİPLOMASİ VURGUSU

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise daha temkinli bir açıklamayla, tüm tarafları müzakerelere dönmeye çağırdı. Açıklamada, "Mevcut krizden çıkmanın tek sorumlu ve kalıcı yolu, diplomatik müzakerelerdir" ifadesi yer aldı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki devletler arasında barışçıl bir arada yaşamayı yeniden sağlamak en yüksek öncelik olmaya devam ediyor" sözleriyle barış çağrısında bulundu.