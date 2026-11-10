ABD'nin İsrail politikası değişiyor mu? Rubio'dan dikkat çeken açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e artık finansal destek sağlamalarına gerek kalmadığını belirterek, iki ülke arasında silah satışına dayalı yeni bir modelin gündemde olduğunu açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yönelik finansal destek politikasında değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini verdi. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Rubio, İsrail'in artık ABD finansmanına ihtiyaç duymayacak seviyeye ulaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklentisinin İsrail ile ilişkilerde finansman yerine silah satışına dayalı bir modele geçilmesi olduğunu belirten Rubio, "İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde. Bizden silah alabilir ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor. Zaten bu, bizzat İsrail tarafının bize önerdiği bir husus" ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail arasında bu kapsamda bir mutabakat zaptı üzerinde müzakerelerin sürdüğünü aktaran Rubio, İsrail'in de silah üretimi yaptığını hatırlattı. Rubio, bazı alanlarda ortak üretim modeline geçilebileceğini kaydetti.

RUBİO'DAN HEGSETH'E DESTEK

Rubio, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınabileceğine ilişkin iddialar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hegseth'in İran'la savaşı destekleyen isimlerden biri olduğu yönündeki tartışmalar ve Trump'ın kendisini görevden almayı düşündüğü iddiaları sorulan Rubio, Savunma Bakanı'na destek verdi.

Hegseth'in görevini iyi yaptığını düşündüğünü belirten Rubio, kendisinin arkasında olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKANIN RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yapay zekanın sağladığı imkanların yanı sıra ciddi riskler de barındırdığını dile getiren Rubio, teknolojinin biyolojik ve kimyasal silah üretimi, siber saldırılar ve terör eylemleri gibi alanlarda kullanılabileceğine ilişkin endişelerini paylaştı.

Yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerinin de daha fazla tartışılması gerektiğini belirten Rubio, teknolojinin bazı sektörleri ve çalışanları devre dışı bırakma potansiyeline dikkat çekti.

Küresel kurumların yapay zekanın gelişimini yavaşlatacak düzenlemeler arayışında olduğunu savunan Rubio, bu yaklaşımın kendisini endişelendirdiğini ve doğru bulmadığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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