ABD'den Türkiye açıklaması! Rubio, Ankara'nın teklifini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatının güvence altına alınması için sunduğu önerilerin Washington tarafından incelendiğini açıkladı. Türkiye'nin daha önce tahıl anlaşması için yürüttüğü çalışmaları hatırlatan Rubio, "Bunu başarmak istiyoruz. Savaş sorununu çözmüyor ama en azından onun kendine özgü bir boyutunu çözüyor" dedi.

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Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatının güvenliğini sağlamaya yönelik girişimi ABD'nin radarına girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatına ilişkin Washington'a yeni öneriler sunduğunu ve bu tekliflerin incelendiğini söyledi.

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"TÜRKİYE'NİN TEKLİFLERİNİ İNCELİYORUZ"

Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkes ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Rubio, uluslararası toplumun yeni bir anlaşmaya yönelik ilgisinin arttığını söyledi.

Rubio, Türkiye'nin girişimine ilişkin şöyle konuştu:

Uluslararası toplumun, bir tür anlaşmanın garantörü veya kolaylaştırıcısı olma konusunda artan bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Buna ivme demezdim ancak yeniden canlanan bir ilgi var. Türkiye'nin bir veya iki hafta önce bize ilettiği teklifleri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceğiz.

ABD'nin anlaşmanın sağlanmasını istediğini söyleyen Rubio, "Bunu başarmak istiyoruz. Savaş sorununu çözmüyor ama en azından onun kendine özgü bir boyutunu çözüyor" dedi.

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RUBIO TÜRKİYE'NİN ÖNCEKİ GİRİŞİMLERİNİ HATIRLATTI

Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatının sürdürülmesi için daha önce yürüttüğü diplomatik çalışmalara da değinen Rubio, şunları söyledi:

"Bu yeni bir konu değil. Örneğin Türkiye, geçmişte bu konuda istikrarlı çabalar gösterdi ve bir noktada yürürlükte olan bir anlaşma da vardı. Ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu."

Rubio, Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının özellikle Afrika ülkelerini etkilediğini anlatarak, "Özellikle Afrika kıtası bunun için yüksek bir bedel ödüyor ve bunun bir enerji boyutu da var" diye konuştu.

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"TÜRKİYE VE HİNDİSTAN MASAYA FİKİRLERLE GELDİ"

G20 toplantısında deniz taşımacılığının güvenliği konusunda da konuşan Rubio, Türkiye ve Hindistan'ın Karadeniz'deki tahıl sevkiyatına yönelik öneriler sunduğunu kaydetti:

"Karadeniz'den bahsettiğinizde, hem Türkiye'nin hem de Hindistan'ın dünya gıda güvenliğini ve bazı enerji güvenliği konularını tehdit eden tahıl sevkiyatı sorunlarının nasıl aşılabileceğine ilişkin fikirlerle masaya geldiğini gördünüz"

Yeni bir anlaşmanın ne zaman sağlanabileceğine ilişkin tahminde bulunmak istemeyen Rubio, ABD'nin farklı ülkelerle görüşmelerini sürdürdüğünü ve kısmi ateşkese açık olduğunu ifade etti.

RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri de değerlendiren Rubio, Washington'ın her iki tarafla iletişimini sürdürdüğünü aktardı:

"Ukraynalılarla çok sayıda görüşme yaptık. Onlarla Rus tarafıyla konuştuğumuz kadar, hatta belki daha fazla konuştuk. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmeliyiz"

Rusya'nın nükleer silah kapasitesine de değinen Rubio, ABD ile Rusya arasında iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etti.

ABD'nin müzakere edilmiş bir barış anlaşmasına aracılık etmeye hazır olduğunu söyleyen Rubio, tarafların henüz bir anlaşmaya yakın olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.

İRAN İÇİN ASKERİ SEÇENEK MASADA

Rubio, basın toplantısında İran ile devam eden diplomatik temaslara da değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sorunları öncelikle diplomatik yollarla çözmeyi tercih ettiğini söyleyen Rubio, "Eğer isteseydi, haftalar veya aylar önce yapardı. Bunu diplomatik olarak çözmeyi tercih etti" dedi.

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ABD'nin askeri kapasitesine ilişkin de konuşan Rubio, "Askeri olarak bir şey yapmamız gerekirse bunu yapabilecek yeteneğe sahibiz. Başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ancak bunu barışçıl yollarla yapmayı tercih ederiz" şeklinde konuştu.

İran ile görüşmelerin tamamen durmadığını söyleyen Rubio, "Bazı durumlarda doğrudan ama çoğunlukla aracılar vasıtasıyla aktif görüşmeler yapılıyor" yorumunda bulundu.

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