ABD'nin operasyoncu ismi Michael Rubin paranoyasında boğuldu! Türkiye, ABD’nin vazgeçilmezi oldu

Türkiye’nin yeniden F-35 savaş uçağı programına katılma ihtimali, ABD merkezli bazı çevreleri rahatsız etmeye devam ediyor. CIA ve Pentagon geçmişiyle tanınan ve uzun süredir Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen eski yetkili Michael Rubin, kaleme aldığı son yazısında Ankara’yı hedef alan savaş senaryoları kurgulasa da, satır aralarında Türkiye’nin bölgesel gücünü ve stratejik önemini inkar edemedi.

ABD merkezli neocon çevrelerde uzun süredir Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin, son makalesiyle yeniden tepki topladı.

CIA ve Pentagon geçmişiyle tanınan Rubin, bu kez Türkiye ile İsrail arasında muhtemel bir savaş senaryosu üzerinden dezenformasyon yaymaya çalıştı. Ancak senaryolar, Türkiye’nin bölgesel güç konumunu ve barışı tesis etme çabalarını görmezden gelemedi.

Rubin, “ABD, İsrail ile Türkiye arasındaki muhtemel çatışma için savaş oyunu oynamalı” başlıklı yazısında, açıkça Türkiye’yi hedef aldı.

Rubin, Ankara’nın İsrail’e karşı askeri hazırlık içinde olduğunu iddia ederek, Washington’u Türkiye’ye karşı yeni önlemler almaya çağırdı.

ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

Rubin’in öne sürdüğü senaryolarda Türkiye’nin Suriye’deki meşru güvenlik operasyonları çarpıtılırken, Türkiye’nin savunma sanayii hamleleri, özellikle yerli İHA ve SİHA teknolojileri ise dolaylı biçimde hedef alındı.

RUBİN'DEN ENGELLEYEMEYİZ AMA 'HAZMEDEMİYORUZ' SATIRLARI

Michael Rubin, F-35 programına Türkiye’nin dönüşü ihtimaline karşı, bu uçakların “İsrail’e karşı kullanılabileceğini” ileri sürerek dolaylı bir ambargo çağrısında bulundu. Ancak gerçekler Rubin’in tezlerini çürütüyor.

ABD’nin önde gelen savunma yayınlarından The National Interest, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına muhtemel dönüşünü detaylı biçimde analiz etti.

Analizde, Ankara’nın S-400 pozisyonunu korusa dahi, Washington’un Türkiye’ye olan stratejik bağımlılığının giderek arttığına dikkat çekildi. "Türkiye olmadan F-35 programı çökebilir" ifadesiyle ABD savunma sanayii için Türkiye’nin vazgeçilmez olduğu vurgulandı.