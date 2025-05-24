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National Interest lobilere seslendi! "Türkiye olmadan F-35 programı çökebilir"

Kaynak: Dış Haberler
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National Interest lobilere seslendi! &quot;Türkiye olmadan F-35 programı çökebilir&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD merkezli savunma dergisi The National Interest, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüşünü mercek altına aldı. Analizde, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemi konusundaki pozisyonunu koruması halinde bile, Washington’un Türkiye’ye duyduğu stratejik ihtiyacın giderek arttığı vurgulandı.

The National Interest, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına muhtemel dönüşünü mercek altına aldı. Analizde, Ankara’nın S-400 sisteminden vazgeçmesi halinde programda yeniden yer alabileceği ifade edilirken, bu dönüşün en büyük kazancının Türkiye’den ziyade ABD için olacağına dikkat çekildi.

"F-35 İÇİN TÜRKİYE'YE ABD'NİN İHTİYACI VAR"

Yazıda, Türkiye’nin artan savunma sanayii kapasitesi, bölgesel gücü ve jeopolitik önemi hatırlatılırken, ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarının ve Türkiye’nin programdan çıkarılmasının uzun vadede Amerikan savunma ekonomisine büyük maliyet doğurduğu savunuldu.

Eski hükümet yetkilisnin görüşlerine yer verilen analizde, S-400 meselesinin Türkiye için artık kapanmış bir konu olduğu vurgulandı:

“Bu konu müzakere edilemez. S-400’ün nerede konuşlandırılacağı Türkiye’nin iç meselesidir.”

National Interest ayrıca, Türkiye’nin geliştirdiği yerli Siper hava savunma sistemiyle S-400’ü geride bırakma yolunda olduğunu, bu nedenle geri adım atma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

KAAN VE F-35 ORTAK PAZARLANABİLİR

Analizde, Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'ın 2028’de gökyüzüne çıkmaya hazırlandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin F-35’e dönüşünün bu projeye zarar vermek yerine iki uçağın birlikte pazarlanmasını sağlayabileceği ifade edildi.

“F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılması, teknoloji paylaşımı ve ortak pazarlama açısından ABD için büyük bir avantaj olabilir.”

RUSYA VE UKRAYNA İLE DENGE, BATI'YI TÜRKİYE'YE BAĞIMLI KILDI

Uzmanlara göre, Türkiye’nin hem Rusya hem Ukrayna ile kurduğu denge, Ankara’nın NATO’daki konumunu güçlendirirken, Batı için de vazgeçilmez hale getirdi:

“Artık dengeler değişti: Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var; Türkiye’nin ise Batı’ya değil.”

Özellikle enerji, savunma, tahıl sevkiyatı ve askeri üretim zinciri gibi alanlarda Türkiye’nin merkezi rolüne dikkat çekilen analizde, Türkiye’nin tekrar F-35 programına dahil edilmesinin bölgesel ve küresel dengeler için stratejik kazanç olacağı kaydedildi.

Kaynak: Dış Haberler

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