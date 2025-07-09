ABD’nin sır gibi sakladığı komutanı ifşa oldu: İlk kez devreye giriyor!

ABD’nin gizli askeri projesi deşifre oldu! Yapay zekayla donatılmış komutan sistemi ilk kez devreye alınarak karar süreçlerinde insanı ikinci plana atıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, Las Vegas'taki Nellis Üssü’nde düzenlenen ve "Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming" (DASH) olarak adlandırılan savaş oyunlarında yeni bir yapay zeka sistemini test etti.

Yetkililer, yapay zekayla desteklenen “Dönüşüm Modeli”nin komuta merkezinin karar verme hızını yedi kat artırdığını açıkladı. Tatbikatlarda yapay zekanın, operatörlerin çözmesi gereken “ikilem” sayısını iki katına çıkardığı ve üç kat daha fazla geçerli çözüm ürettiği duyurdu.

"KARAR SÜRECİNDE DİJİTAL DEVRİM"

ABD Hava Kuvvetleri Albayı Christopher Cannon, yeni sistem için "Makinelerin cevap hataları insan hatalarıyla eşit düzeydeydi. Bir haftalık kodlama için hiç de fena değil" ifadesini kullandı.

Yetkililer, yazılım araçlarının, komuta kademesinin savaş alanındaki verileri analiz ederek dost birliklerin ikmalinden düşman hedeflerine saldırıya kadar her konuda daha hızlı ve doğru kararlar almasına imkan tanıdığını belirtti.

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PENTAGON'UN YENİ PLANI: DİJİTAL KURMAY SUBAYLAR

Pentagon'un bu girişimi, yapay zekayı bir "katil robot" değil, insan komutanlara tavsiye ve plan taslakları üreten bir "dijital kurmay subay" olarak konumlandırmayı hedefliyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, bu modelin insan komutanları daha iyi kararlar almaya yönlendirdiğini ve onları strateji geliştirme gibi üst düzey görevlere odaklanmaları için serbest bıraktığını vurguladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVAŞ YÖNETİMİ

DASH programının bir parçası olan “Dönüşüm Modeli”, ABD'nin tüm kuvvet komuta sistemini modernize etmeyi amaçlayan CJADC2 (Combined Joint All-Domain Command and Control) girişiminin kritik bir bileşeni olarak tanıtıldı.

Sistem, hava, uzay ve elektromanyetik spektrumda (iletişim, radar, karıştırma) operasyonlara odaklanıyor ancak kara ve deniz kuvvetlerine de genişletilmesi planlanıyor.

"HIZLI KARAR VEREN, YENİLMEZ ORDU"

ABD askeri kaynakları, savaş alanında karar döngüsünü hızlandırmanın modern çatışmalarda belirleyici olduğunu vurguluyor. Yapay zekanın sunduğu bu hız avantajı sayesinde ABD’nin düşmana göre büyük bir stratejik üstünlük sağlaması hedefleniyor.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, bu yeni sistemin savaş alanında insan ve makine iş birliğini en üst düzeye çıkararak komutanların karmaşık bilgileri daha iyi analiz etmesine yardımcı olacağını ve nihai kararı her zaman insanın vereceğini ifade etti.