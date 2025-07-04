ABD'nin ünlü gemisine rakip! Çin'in ilk yerli ve milli uçak gemisi Hong Kong'da

Çin'in yerli üretim ilk uçak gemisi Type 002 Shandong, Hong Kong’a demir atarak kente ilk liman ziyaretini gerçekleştirdi. Geminin, ABD'nin ünlü uçak gemisi USS Ronald Reagan'a rakip olması bekleniyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na (PLAN) ait bir filo, Perşembe günü Hong Kong’a ulaştı.

National Interest'ten edinilen bilgilere göre, filoda, Çin'in yerli üretim ilk uçak gemisi olan Type 002 Shandong da yer aldı. Bu ziyaret, Shandong’un eski İngiliz kolonisi Hong Kong’a yaptığı ilk liman ziyareti olma özelliğini taşıyor.

ABD'NİN ÜNLÜ UÇAK GEMİSİNE RAKİP

Aynı zamanda, 2017 yılında ABD Donanması'na ait USS Ronald Reagan’ın kentteki son ziyareti sonrasında Hong Kong’a gelen ilk uçak gemisi oldu.

Shandong’un gelişi, İngiltere'nin Hong Kong’u Çin’e devretmesinin 28. yıl dönümünden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Associated Press’e göre uçak gemisi, iki destroyer ve bir fırkateyn eşliğinde beş gün boyunca Hong Kong’da kalacak. Ziyaretin, “yurtseverliği teşvik etme” amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Donanma tarafından halka toplam 10 bin bilet sunuldu; bunlardan yalnızca 2 bini uçak gemisini ziyaret etmeye hak kazandı. Biletler, kura yöntemiyle dağıtıldı.

Uçak gemisinin Victoria Limanı’na girişinde güvertede dizilen mürettebat, "Ülkeyi Koru, Yuvayı Sev" anlamına gelen Çince karakterlerle mesaj verdi.

SİYASİ ZEMİN VE ZİYARETİN ANLAMI

Ziyaret, Pekin’in 2019’da başlayan ve 2020 başında COVID-19 pandemisiyle sona eren büyük ölçekli hükümet karşıtı protestoların izlerini silmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz hafta, Hong Kong’daki en bilinen demokrasi yanlısı partilerden biri olan League of Social Democrats, Çin hükümetinin baskıları nedeniyle dağıldığını açıkladı.

Analistler, uçak gemisinin gönderilmesinin Pekin’in hedeflediği kamuoyu etkisini oluşturup oluşturmayacağının belirsiz olduğunu belirtiyor. Hong Kong, Çin’in diğer büyük şehirlerine kıyasla hâlen sınırlı bir özerklik ve bazı sivil özgürlükler barındırıyor. Ancak askeri ve dış politika konularında yetki tamamen Pekin’e ait.

SHANDONG'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Type 002 Shandong, Çin'in hizmete giren ikinci, ancak tamamen ülke içinde inşa edilen ilk uçak gemisi olarak öne çıkıyor. Konvansiyonel tahrik sistemine sahip gemi, yaklaşık 64.000 ton deplasmana sahip. Bu, 100.000 tonun üzerinde deplasman kapasitesine sahip olan ABD Donanması’nın nükleer tahrikli Nimitz sınıfı gemilerine kıyasla daha düşük bir kapasite anlamına geliyor.

Aralık 2019’da PLAN envanterine katılan Shandong, Çin’in uçak gemisi üretim yetkinliğini kanıtlayan bir aşama olarak değerlendiriliyor. Geminin tasarımı, Sovyetler Birliği döneminden kalma ve daha önce Ukrayna tarafından Çin’e satılan Type 001 Liaoning üzerine kurulmuş durumda.

Shandong ve Liaoning, ski-jump rampasıyla uçak kalkışı sağlıyor. Bu sistem, görev yoğunluğunu ve uçak sayısını sınırlıyor. Ancak Çin’in yapım aşamasındaki üçüncü uçak gemisi Type 003 Fujian, katapult destekli kalkış (CATOBAR) sistemine sahip ve şu anda deniz testlerinden geçiyor. Fujian’ın yıl sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

Yeni uçak gemilerinin hizmete alınması, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki deniz gücünü önemli ölçüde artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.