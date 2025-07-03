Sekiz aylık düşüşün ardından Tesla, Çin’de artıya geçti!

Çin pazarında mayıs ayı satışlarına göre hacmini %16 arttırmayı başaran Tesla, Haziran ayında 71.599 adetlik satış gerçekleştirdi. Sekiz aydır satışları düşen ABD’li üretici, Türkiye’de de haziran ayında 7.235 adetlik satışla Togg’u geçerek ayılık bazda ülkemizin en çok satan elektrikli markası oldu.

Tesla'nın Şanghay’da bulunan mega fabrikasında sadece Model 3 ve Model Y üretiyor. Model Y, 2024'te Çin'in en çok satan otomobili olarak ön plana çıkarken markanın Çin’deki satışlarının yaklaşık %75'ini tek başına oluşturmuştu.

Ancak 2025'in Ocak-Mayıs döneminde Tesla'nın Çin'deki teslimatları %7 düşüş gösterirken, Model Y satışları ise %24 azaldı. Ardından Model 3 Long-range AWD'nin fiyatını artıran üretici, menzil ve hızlanması değerlerini iyileştirdi. Benzer bir güncelleme Model Y AWD içinde yapıldı fakat liste fiyatına yansıyan bir değişim yaşanmadı.

Ekim 2024'ten bu yana devam eden sekiz aylık düşüşün ardından kendini toplamaya başlayan Tesla, Türkiye’ye özel sunduğu özel fiyatı sayesinde haziran ayında en iyi çıkış yapan markalar arasında yer aldı ve bir ay içinde gerçekleştirdiği toplam 7.235 adetlik teslimatla, en çok satan elektrikli marka oldu.

İDDİALI RAKİPLERE BOĞUŞUYOR

Çin'deki elektrikli araç pazarında Tesla'nın önemli rakipleri bulunuyor. Özellikle Model Y SUV segmentinde Xpeng G6, Deepal S7, Zeekr 7X, BYD ve Onvo L60 gibi yerel üreticiler en dişli rakipler olarak öne çıkıyor. Öte yanda yakın zamanda piyasaya sürülen Xiaomi'nin YU7 SUV modeli de yılın ikinci yarısında Model Y satışlarını etkilemesi beklenen güçlü bir rakip olarak gösteriliyor. Tesla’nın satış adetlerinde ülkemizde rekabet ettiği modeller ise Togg T10X ve BYD Seul U EV olarak dikkat çekiyor.