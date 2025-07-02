Tesla Türkiye satışlarında büyük sıçrama: Togg'un iki katına çıktı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı Haziran 2025 verilerine göre elektrikli otomobillerin satıları ilk kez hibritleri geçti. Toplam elektrikli model satışlarının yüzde 40’ı iki modelden geldi. Haziran ayında liderlik koltuğuna Tesla Model Y otururken, yılık ilk altı aylık satışlarına baktığımızda ise Togg T10X önde yer alıyor. Esas sürpriz ise bir Fransız araçtan geldi, BYD haziranda 4. sırada yer aldı.

Türkiye’de elektrikli araç satışları her geçen gün artarken pazardan aldığı pay ise dizel, benzinli ve hibrit modellerin adetlerini etkilemeye başladı. ODMD verilerine göre haziran ayında satılan otomobillerin %27,38’i elektrikli modellerden oluşurken, hibrit araçların payı %24,22 seviyesinde kaldı. Böylece elektrikliler, Türkiye tarihinde ilk kez hibritlerin önüne geçmiş oldu. Aynı dönemde dizel araçların pazar payı %5,52’ye kadar gerilerken, benzinli otomobillerin payı da %42 seviyesine düştü.

Bu güçlü yükselişin ardında ise dikkat çekici bir satış performansı yatıyor. Haziran ayında toplam 25.646 adet elektrikli otomobil satışı kaydedildi. Bu rakam, elektrikli araçların Türkiye pazarında %27,4’lük bir paya ulaştığını gösteriyor ve aynı zamanda yeni bir rekor anlamına geliyor.

İKİ MODEL TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 40’INI ALDI

Haziran ayının yıldızları ise açık ara farkla Tesla ve Togg oldu. Tesla Model Y, 7.235 adetlik satışıyla tüm elektrikli modeller arasında zirvede yer aldı. Yerli ve milli marka Togg’un T10X modeli ise 3.098 adetlik satışla ikinci sırayı aldı. Sadece bu iki model, toplam elektrikli otomobil satışlarının %40’ını tek başına sırtladı.

Haziran 2025’te en çok satan ilk 10 elektrikli model şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Model Satış Adedi Pazar Payı (%) 1 Tesla Model Y 7.235 28,21 2 Togg T10X 3.098 12,08 3 Citroën C3 936 3,65 4 BYD Seal 897 3,50 5 BYD Seal U 886 3,45 6 BYD Atto 3 875 3,41 7 Kia EV3 771 3,01 8 MINI Countryman 740 2,89 9 KG Mobility Torres 730 2,85 10 Opel Frontera 700 2,73

2025 Ocak-Haziran döneminde en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil markası: