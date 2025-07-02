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Tesla Türkiye satışlarında büyük sıçrama: Togg'un iki katına çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla Türkiye satışlarında büyük sıçrama: Togg&#039;un iki katına çıktı
Tesla, Togg, BYD, Dizel Araçlar, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı Haziran 2025 verilerine göre elektrikli otomobillerin satıları ilk kez hibritleri geçti. Toplam elektrikli model satışlarının yüzde 40’ı iki modelden geldi. Haziran ayında liderlik koltuğuna Tesla Model Y otururken, yılık ilk altı aylık satışlarına baktığımızda ise Togg T10X önde yer alıyor. Esas sürpriz ise bir Fransız araçtan geldi, BYD haziranda 4. sırada yer aldı.

Türkiye’de elektrikli araç satışları her geçen gün artarken pazardan aldığı pay ise dizel, benzinli ve hibrit modellerin adetlerini etkilemeye başladı. ODMD verilerine göre haziran ayında satılan otomobillerin %27,38’i elektrikli modellerden oluşurken, hibrit araçların payı %24,22 seviyesinde kaldı. Böylece elektrikliler, Türkiye tarihinde ilk kez hibritlerin önüne geçmiş oldu. Aynı dönemde dizel araçların pazar payı %5,52’ye kadar gerilerken, benzinli otomobillerin payı da %42 seviyesine düştü. 

Bu güçlü yükselişin ardında ise dikkat çekici bir satış performansı yatıyor. Haziran ayında toplam 25.646 adet elektrikli otomobil satışı kaydedildi. Bu rakam, elektrikli araçların Türkiye pazarında %27,4’lük bir paya ulaştığını gösteriyor ve aynı zamanda yeni bir rekor anlamına geliyor.

Tesla Türkiye satışlarında büyük sıçrama: Togg'un iki katına çıktı - 1. Resim

İKİ MODEL TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 40’INI ALDI 

Haziran ayının yıldızları ise açık ara farkla Tesla ve Togg oldu. Tesla Model Y, 7.235 adetlik satışıyla tüm elektrikli modeller arasında zirvede yer aldı. Yerli ve milli marka Togg’un T10X modeli ise 3.098 adetlik satışla ikinci sırayı aldı. Sadece bu iki model, toplam elektrikli otomobil satışlarının %40’ını tek başına sırtladı.

Tesla Türkiye satışlarında büyük sıçrama: Togg'un iki katına çıktı - 2. Resim

Haziran 2025’te en çok satan ilk 10 elektrikli model şu şekilde sıralandı: 

Sıra

Marka

Model

Satış Adedi

Pazar Payı (%)

1

Tesla

Model Y

7.235

28,21

2

Togg

T10X

3.098

12,08

3

Citroën

C3

936

3,65

4

BYD

Seal

897

3,50

5

BYD

Seal U

886

3,45

6

BYD

Atto 3

875

3,41

7

Kia

EV3

771

3,01

8

MINI

Countryman

740

2,89

9

KG Mobility

Torres

730

2,85

10

Opel

Frontera

700

2,73

2025 Ocak-Haziran döneminde en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil markası:

Sıra

Marka

Satış Adedi

Pazar Payı (%)

1

Togg

17.101

20,13

2

Tesla

12.320

14,50

3

BYD

10.401

12,24

4

Kia

5.539

6,52

5

MINI

5.521

6,50

6

Peugeot

4.183

4,92

7

Hyundai

3.874

4,56

8

Opel

3.691

4,34

9

Citroën

3.658

4,31

10

KG Mobility

3.334

3,92

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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