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    AFAD paylaştı: Gürcistan'da korkutan deprem | Son depremler

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gürcistan'da saat 11.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ardahan'da da hissedildi.

    AFAD paylaştı: Gürcistan&#039;da korkutan deprem | Son depremler
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Gürcistan'da saat 11.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Ardahan Posof'ta da hissedilen deprem 5.2  kilometre derinlikte gerçekleşti.

    AFAD paylaştı: Gürcistan'da korkutan deprem | Son depremler

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Derinlik ise 19.5 kilometre olarak ölçüldü.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > AFAD paylaştı: Gürcistan'da korkutan deprem | Son depremler
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