AFAD paylaştı: Gürcistan'da korkutan deprem | Son depremler

2 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Gürcistan'da saat 11.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ardahan Posof'ta da hissedilen deprem 5.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Derinlik ise 19.5 kilometre olarak ölçüldü.