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AFAD paylaştı: Gürcistan'da korkutan deprem | Son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Gürcistan'da saat 11.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ardahan'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Gürcistan'da saat 11.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ardahan Posof'ta da hissedilen deprem 5.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Korkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Derinlik ise 19.5 kilometre olarak ölçüldü.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi