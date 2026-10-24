Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla 10 milyon varil dizel yakıtın stoklardan piyasaya sürülmesini sağlayan kararnameyi imzaladıklarını açıkladı. Uygulamayla dizel fiyatlarında litre başına 18 sentime kadar indirim yapılması bekleniyor.

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Fransa hükümeti, yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı yeni bir adım attı.

Başbakan Sebastien Lecornu, 10 milyon varil dizel yakıtın stratejik stoklardan piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakıtın mevcut piyasa fiyatının yaklaşık dörtte birine denk gelen satın alma bedeli üzerinden satışa sunulacağına işaret etti.

1 KASIM'DAN İTİBAREN İNDİRİM BEKLENİYOR

Başbakan Lecornu, uygulamanın dizel yakıtın litre fiyatında 18 sentime kadar düşüş sağlayabileceğini açıkladı.

Fiyat indiriminin 1 Kasım'dan itibaren başlaması bekleniyor.

Stokların piyasaya düşük fiyatla sunulmasından sağlanacak avantajın tamamı tüketicilere yansıtılacak.

İNDİRİM DİĞER YAKIT TÜRLERİNİ DE KAPSAYACAK

Düzenleme yalnızca kara yolu taşımacılığında kullanılan dizelle sınırlı kalmayacak.

Başbakan Lecornu'nun açıklamasına göre uygulamadan kara yolu dışı dizel, balıkçılıkta kullanılan dizel, evsel ısınma yakıtı ve Fransa'nın denizaşırı bölgelerindeki dizel tüketicileri de yararlanacak.

Akaryakıt fiyatlarına müdahale! 10 milyon varil dizel piyasaya sürülecek

TÜRKİYE'DEKİ MOTORİN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Fransa'nın aldığı kararın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi beklenmiyor. Ancak Avrupa'daki motorin fiyatlarında yaşanabilecek düşüş, uluslararası piyasalara yansıması halinde Türkiye'deki fiyatları da dolaylı olarak etkileyebilir. Türkiye'de muhtemel bir indirim ise döviz kuru ve uluslararası motorin fiyatlarının seyrine bağlı olacak.

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