Akıllara durgunluk veren olay! Kendisine saldıran yılanı iki kez ısırarak öldürdü

Hindistan'da yaşayan bir adam kendisini sokan yılanı tam iki kez ısırarak ölümüne neden oldu. Hastaneye kaldırılan adama panzehir verilerek tedavisi tamamlandı.

İlginç olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Nawada kenti yakınlarında, ormanlık bir alanda çalışan 35 yaşındaki demiryolu işçisi Santosh Lohar, görevine ara verip molaya çıktı. Uyumaya niyetlendiği esnada sürüngen aniden ona saldırdı.

PEŞ PEŞE İKİ KEZ ISIRDI

Ne yapacağını bilemeyen Lohar, iddiaya göre yılanı hızla yakalayıp iki kez ısırdı ve yılan öldü.

“BİZDEKİ İNANIŞ BÖYLE”

Hindistan'ın bazı bölgelerinde, yılanı ısırmanın zehrini sürüngene geri aktardığına dair bir batıl inanç var. India Today'e konuşan Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa, zehri etkisiz hale getirmek için onu iki kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanış söz konusu" dedi.

PANZEHİR VERİLİP TEDAVİSİ YAPILDI

Öte yandan adamı ısıran yılanın türü henüz doğrulanmadı. Isırıktan sonra Lohar, meslektaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede tutulan Lohar’ın tedavisi iyi gitti. Panzehir verilen işçi, ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

EN TEHLİKELİLERİ BURADA

Hindistan, çok sayıda zehirli yılan türü de dahil olmak üzere çok çeşitli yılan türlerine ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en tehlikeli yılanlarından bazıları Hint kobrası (gözlüklü kobra olarak da bilinir), adi krait, Russell engereği ve testere pullu engerek olarak biliniyor.

Bu dört tür, güçlü zehirleri ve neden oldukları yılan ısırığı yaralanmalarının oranı nedeniyle bazen "büyük dörtlü" olarak adlandırılıyor. Hindistan ayrıca zehirli kral kobra ve bantlı krait'e de ev sahipliği yapıyor.