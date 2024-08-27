Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Aliyev'in eski yakın koruması Mahir Mammadov, Kuşadası’nda otel odasında ölü bulundu

Aliyev'in eski yakın koruması Mahir Mammadov, Kuşadası’nda otel odasında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan 50 yaşındaki Mahir Mammadov, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öğle saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi.

AİLESİ BULDU

Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

POLİS OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına cevap verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uçak lastiği bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar var - DünyaUçak lastiği bomba gibi patladı! Ölü ve yaralılar varDiş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi - DünyaDiş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar!Lavrov’dan nükleer silah açıklaması: ABD ateşle oynuyor - Dünyaİki ülke arasında nükleer gerilim!Ukrayna lideri Zelenskiy duyurdu! Balistik füze testi tamamlandı - DünyaUkrayna'nın balistik füze testi tamamlandıAfrika'nın yükselen gücü Türkiye ABD ve Çin'e rakip oldu! İngiliz Financial Times'tan Erdoğan'ın politikasına övgü - DünyaTürkiye, Afrika'da ABD ve Çin'e rakip olduVolos sahilinde ölü balıklar deniz yüzeyini kapladı! Yunanistan harekete geçti - DünyaBinlerce ölü balık sahili kapladı
Sonraki Haber Yükleniyor...