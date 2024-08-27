Aliyev'in eski yakın koruması Mahir Mammadov, Kuşadası’nda otel odasında ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan 50 yaşındaki Mahir Mammadov, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öğle saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi.

AİLESİ BULDU

Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

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POLİS OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.