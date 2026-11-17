Almanya'da Türk çocuklarının kreşlerde karşılaştığı ayrımcılık, resmî makamlarca da kabul edildi. Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayan Alman Aile Bakanlığı, göçmen çocuklarının kreş bulma şansının daha düşük olduğunu onaylasa da, ayrımcılığa karşı yeni bir denetim mekanizması veya somut bir takvim paylaşmaktan kaçındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Almanya'da eğitimde fırsat eşitliği söylemi, Türk kökenli ailelerin çocuklarının kreşlere kabul sürecinde karşılaştığı ayrımcılık iddialarıyla bir kez daha sorgulanıyor.

Daha önce çeşitli araştırmalara konu olan eşitsizlikler, bu kez 18 binden fazla kreşi kapsayan kapsamlı bir çalışmayla yeniden ortaya çıkmıştı.

Araştırmada, Türk isimli ailelerin kreş başvurularına daha az cevap verildiği ve somut kreş yeri teklifi alma ihtimallerinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu belirlendi.

Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayan Almanya Federal Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı ise araştırma sonuçlarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini açıkladı.

Almanya Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak Karin Prien

"GÖÇMEN KÖKENLİ AİLELERİN ÇOCUKLARININ ŞANSI DAHA DÜŞÜK"

Bakanlık sözcüsü ifo Enstitüsünün araştırmasının yanı sıra 2026 Eğitim Raporu ve Alman Gençlik Enstitüsünün çalışmalarına da işaret etti:

"Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ciddiyetle ele alınmalıdır. 2026 Eğitim Raporu ve Alman Gençlik Enstitüsü'nün araştırmaları da göçmen kökenli ailelerin çocuklarının, bakım hizmetine ihtiyaç duymalarına rağmen bazı durumlarda kreş yeri bulma şanslarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu nedenle tüm çocukların kreş hizmetlerinden eşit şartlarda ve ayrımcılığa uğramadan yararlanabilmesi büyük önem taşıyor."

Alman Aile Bakanlığı Türk çocuklarının kreşlerde uğradığı ayrımcılığı kabul etti! "Müdahale edemiyoruz, yetki eyaletlerde"

"FEDERAL HÜKÜMETİN MÜDAHALE YETKİSİ YOK"

Bakanlığa araştırmanın ardından ayrımcı uygulamaların eyalet yetkilileriyle birlikte incelenip incelenmeyeceğini ve kreş kontenjanlarının dağıtımında yeni denetim mekanizmaları oluşturulmasının planlanıp planlanmadığını da sorduk.

Bakanlık sözcüsü Almanya'nın federal yönetim yapısına işaret ederek kreş kontenjanlarının dağıtımından eyaletlerin, belediyelerin ve yerel kamu gençlik hizmetleri kuruluşlarının sorumlu olduğunu açıkladı:

"Federal Hükümetin yerel yönetimlere talimat verme veya aldıkları kararlara müdahale etme yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle kreşlere çocuk kabulü konusunda da herhangi bir söz hakkımız yok.

Kreşlerin kapasitesi ve başvuru sayıları bölgelere göre değişiyor. Bu nedenle kreş kontenjanlarının önceden planlanması ve çocukların hangi kriterlere göre kabul edildiğinin açık ve anlaşılır olması gerekiyor.

Öte yandan çocuk sayısının azaldığı bölgelerde boşalan kontenjanlar, kreşe kabul edilme şansı daha düşük olan çocukların bu hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırmak ve eşitsizlikleri azaltmak için kullanılabilir."

ALMANYA'DA BİR YAŞINDAN İTİBAREN KREŞ HAKKI VAR

Almanya Aile Bakanlığı, çocukların erken yaşta eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin yasal düzenlemeleri de hatırlattı:

"Federal Hükümet, tüm çocukların kaliteli eğitimden yararlanmasını ve toplumsal hayata eşit fırsatlarla katılmasını hedefliyor. Erken çocukluk eğitimi ve çocuk bakım sistemi bu noktada kilit bir rol oynamaktadır.

Almanya'da 1 Ocak 1996 tarihinden bu yana üç yaşını doldurmuş çocukların bir çocuk bakım kurumuna devam etme hakkı bulunmakta. Ayrıca 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren bir yaşını doldurmuş çocuklar için bir çocuk bakım kurumunda veya gündüz çocuk bakım hizmeti kapsamında erken çocukluk eğitimi ve desteğinden yararlanma, dolayısıyla bir bakım yeri edinme hakkı yasal güvence altına alınmıştır."

4 MİLYAR EUROLUK YATIRIM PROGRAMI

Bakanlık, çocuk bakım hizmetlerinin genişletilmesi ve modernizasyonu konusunda federal hükümetin eyaletlere sağladığı mali desteğe de değindi:

"Hükümetimiz çocuk bakım hizmetlerinin artırılması ve mevcut kreşlerin yenilenmesi için eyaletlere destek sağlıyor. Yeni yatırım programı kapsamında, 'Altyapı ve İklim Nötrlüğü' adlı özel fondan 2029 yılına kadar toplam 4 milyar avro ayrılıyor. Bu kaynak, kreşlerin yanı sıra üniversitelerin ve bilimsel araştırma kurumlarının altyapısını geliştirmek için kullanılacak. Böylece eyaletlerin çocuk bakım hizmetlerini ihtiyaçlara göre geliştirmesi amaçlanıyor."

YENİ DENETİM MEKANİZMASINA İLİŞKİN TAKVİM PAYLAŞILMADI

Bakanlığa, Türk kökenli ailelerin kreş başvurularında karşılaştığı dezavantajların önlenmesi amacıyla daha şeffaf yer tahsis süreçleri veya ek denetim mekanizmaları oluşturulmasının planlanıp planlanmadığı sorusunu da yönelttik.

Bakanlık sözcüsü, kreş kontenjanlarının dağıtımında yetkinin eyaletlere ve yerel yönetimlere ait olduğunu açıklarken, ayrımcılık iddialarına yönelik yeni bir inceleme başlatılıp başlatılmayacağı veya ek denetim mekanizmalarının oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda somut bir adım ya da takvim paylaşmadı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala