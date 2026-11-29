Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) ana muhalefet konumundaki AfD'nin milletvekili Maximilian Krah, Avrupa Birliği'nin mevcut yapısının beş ila on yıl içinde çökeceğini savunarak, yeni Avrupa ekseninin Berlin ile Ankara arasında kurulacağını söyledi.

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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis Avrupa Birliği İşleri Komitesi üyesi ve Arnavutluk raportörü Maximilian Krah, Tirana Examiner'a verdiği röportajda Avrupa'nın geleceği, Türkiye'nin yükselişi ve değişen küresel güç dengeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Albatros Rexhaj'ın sorularını cevaplayan Krah, Avrupa'nın mevcut siyasi ve ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığını savunarak yeni Avrupa düzenine ilişkin vizyonunu anlattı.

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"AVRUPA'DAKİ YENİ EKSEN BERLİN İLE ANKARA ARASINDADIR"

Avrupa'nın geleceğinin artık Paris, Brüksel ve Berlin hattıyla sınırlı olmayacağını ifade eden Alman siyasetçi, Türkiye'nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya'nın yükselişine işaret ederek şunları söyledi:

"Benim vizyonuma göre Avrupa artık Paris, Brüksel ve Berlin arasındaki bir iş değil. Avrupa'daki yeni eksen Berlin ile Ankara arasındadır; çünkü Türkiye elbette güçlü bir şekilde yükseliyor, Kafkasya ve Orta Asya da öyle."

BATI BALKANLAR YENİ AVRUPA'NIN KALBİ OLACAK

Avrupa'nın giderek Almanya ve çevresindeki ülkeleri kapsayan Orta Avrupa'ya odaklanacağını savunan Krah, Berlin ile Ankara arasındaki coğrafyanın stratejik önemini ise şöyle anlattı:

"Şimdi Berlin'den Türkiye'ye bir çizgi çekerseniz, bu hat boyunca hangi bölge uzanır? Batı Balkanlar. O halde hoş geldiniz. Benim vizyonum, Batı Balkanlar'ın yeni Avrupa mimarisinin kalbi haline gelmesi anlamına geliyor."

Krah, Balkan ülkeleriyle yakından ilgilenmesinin ve bölgeye sık sık ziyaretler gerçekleştirmesinin arkasında da söz konusu vizyonun bulunduğunu söyledi.

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AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN BEŞ İLA ON YIL ÖNGÖRÜSÜ

Fransa ve İspanya'nın bütçelerine ve artan kamu borçlarına işaret eden Krah, Avrupa'nın derin bir mali krize doğru ilerlediğini öne sürdü.

"Bir tür Avrupa topluluğu olacak ama bugün gördüğünüz AB olmayacak. Ve bu bir siyasi irade ya da dilek meselesi değil. Bana göre bu bir matematik meselesi" diyen Krah, mevcut Avrupa siyasi düzeninin beş ila on yıl içerisinde sona ereceğini iddia etti.

"AB ARTIK BARIŞ VE REFAHI GARANTİ ETMİYOR"

Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki barış ve refah vaatlerini yerine getiremediğini savunan Krah, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Avrupa'nın ABD ve Çin karşısında ekonomik ve teknolojik rekabette geride kaldığını söyledi.

Krah, "Avrupa Birliği parasızlık ve güven eksikliği yüzünden çökecek" ifadelerini kullanarak Avrupa ülkelerinin yaklaşan değişime hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Yeni Avrupa düzeninde ekonomik entegrasyonun, serbest ticaretin ve ortak pazarın korunması gerektiğini ifade eden Alman siyasetçi, siyasi yapılanmaya ilişkin tartışmaların ise henüz tamamlanmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERE DE İŞARET ETTİ

Avrupa'daki toplumsal değişim ve dini aşırıcılık tartışmalarına da değinen Krah, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gelişmeleri örnek gösterdi.

Alman siyasetçi, "Şimdi gördüğüm şey şu ki genç Müslümanlar Emirlikler gibi ülkelerde veya İstanbul'da sahip oldukları fırsatları görüyor; Müslüman çoğunluklu bölgelerin geliştiğini ve orada insanların düzgün bir hayat sürdüğünü görüyorlar" dedi.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Lübnan'daki gençlere yönelik iyimser olduğunu ifade eden Krah, genç Müslümanların da iyi bir hayat, ilerleme ve refah arayışında olduğunu kaydetti.

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