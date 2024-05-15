Alman siyasetçiye mahkeme şoku... Nazi sloganı kullandığı gerekçesiyle yargılanıyordu!

Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) üst düzey yöneticilerinden Björn Höcke, "Nazi sloganı kullandığı" suçlamasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) etkili isimlerinden Björn Höcke, Berlin'de yaptığı bir konuşmada Holokost (Yahudi soykırımı) anıtını "utanç anıtı" olarak tanımlamış ve Almanya'nın, geçmişini hatırlama biçiminde "180 derecelik bir dönüş" yapması çağrısında bulunmuştu.

AfD'nin en etkili yetkililerinden isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Thüringen eyalet teşkilatı başkanlığı görevini yürüten Höcke, 2021'deki bir konuşmasında yasaklı Nazi sloganı kullanmakla suçlanıyor.

Halle Eyalet Mahkemesinde salı günü görülen davada mahkeme, Höcke'yi anayasaya aykırı bir örgütün sembollerini kullanmaktan suçlu buldu.

Ayrıca mahkeme, Höcke'ye 13 bin euro para cezası kesti. Öte yandan mevcut suçlama üç yıla kadar hapis cezasına da yol açabilir.

Savcılar altı ay ertelenmiş hapis cezası talep ederken, savunma avukatları beraat talebinde bulundu. Höcke'nin 6 ay hapis cezası alması durumunda seçme ve seçilme hakkının elinden alınması ihtimali bulunuyor.

ÜLKEDE "HER ŞEY ALMANYA İÇİN" SLOGANI SUÇ

Dava, Höcke'nin Mayıs 2021'de Merseburg'da yaptığı ve "Her şey Almanya için!" ifadesini kullandığı bir konuşmaya odaklanıyor.



Savcılığın mahkemeye sunduğu iddianamede, Höcke’nin kullandığı ve Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung’un (SA) "Her şey Almanya için" sloganının bu ülkede ifade edilmesinin yasak olduğunu bildiği belirtilidi.

Savcılar, Höcke'nin bu ifadenin Nazilerin SA Fırtına Birliklerinin sloganı olduğunun farkında olduğunu iddia ederken, Höcke bunun sadece "günlük bir söz" olduğunu savundu.

Höcke, duruşmada verdiği ifadede "tamamen masum" olduğunu dile getirdi. 52 yaşındaki eski tarih öğretmeni, kendisini "yasalara saygılı bir vatandaş" olarak tanımladı. Höcke, Partinin kurulduğu 2013'ten bu yana Thüringen'deki bölge teşkilatını yönetiyor.

"UTANÇ ANITI"

1 Eylül'de yapılacak eyalet seçimlerinde de aday olarak kampanyayı yönetecek. Kamuoyu araştırmaları, Thüringen eyaletinde açık ara birinci parti olan AfD’nin oy oranını yüzde 29-31 bandında gösteriyor.

Berlin'de yaptığı bir konuşmada Holokost (Yahudi soykırımı) anıtını "utanç anıtı" olarak nitelendirmiş ve Almanya'nın, geçmişini hatırlama biçiminde "180 derecelik bir dönüş" yapması çağrısında bulunmuştu. Parti disinplin kurulu, 2018'de ihraç edilmesi teklifini reddetmişti.

Savcı Benedikt Bernzen, salı günkü mütalaasında Höcke'nin geçmişte Nazi ifadelerini "stratejik ve sistematik" olarak kullandığını iddia etti. Höcke ise savcıları kendini aklayacak koşullar aramamakla suçladı ve Almanya'da "düşünce özgürlüğünün kısıtlı" olduğunu savundu.